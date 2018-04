Zoran Pušković novi direktor kompanije Kaspersky Lab za istočnu Evropu

Kaspersky Lab je objavio da se Zoran Pušković pridružuje kompaniji kako bi preuzeo poziciju direktora za region istočne Evrope od 1. aprila 2018. godine. Pušković će biti odgovoran za dugoročni rast i proiftabilnost poslovanja u istočnoevropskom regionu – pružajući izvršno vođstvo i kontrolišući strateški razvoj resursa kompanije Kaspersky Lab u regionu. Strateški će promovisati viziju kompanije o širenju svesti o sajber bezbednosti i nastojati da ojača vođstvo kompanije u regionu, promovišući rešenja za preduzeća i potrošače kompanije Kaspersky Lab kao i usluge kompanije iz oblasti znanja o pretnjama.

Pušković je dugogodišnjim iskustvom, više od 30 godina u tehnološkokm sektoru, postao ekspert za sve poslovne segmente u istočnoj Evropi – od potrošačkog tržišta i tržišta operatera do tržišta malih i srednjih preduzeća. Do sad se nalazio na brojnim pozicijama visokog menadžmenta u IT industriji, a dolazi iz kompanije ServiceNow CEE gde je bio na poziciji regionalnog direktora prodaje za tržišta u razvoju. Pre rada u kompaniji ServiceNow CEE, Pušković se nalazio na brojnim liderskim pozicijama u kompanijama Virtual Instruments, VMware Global i SAP Central Europe kao i u kompanijama IBM i Hewlett-Packard između ostalog.

„Imam očekivanja da će doći do značajnog rasta u istočnoj Evropi u predstojećim mesecima, s obzirom na isrcpno iskustvo Zorana Puškovića u oblastima menadžmenta, kanala distribucije, direktne prodaje, operacija i pregovaranja. Pomoću njegovog velikog interesovanja u obećavajuće tehnologije, tržišta u razvoju i nove prilike, sigurna sam da će on odlično voditi i usmeravati tim za istočnu Evropu u ovom važnom trenutku,“ izjavila je Ilijana Vavan, glavni izvršni direktor. Puškoviću će biti nadležna Ilijana Vavan, glavni izvršni direktor, a on je ovim povodom izjavio: „Radujem se što ću biti u prilici da pomognem jačanju brenda kompanije Kaspersky Lab u regionu, kao i, što je podjednako važno, prilici da donesem nove tehnološke inovacije korisnicima u istočnoj Evropi, i da unapredim poslovanje kompanije Kaspersky Lab.“

