Zvezdana inovacija za leto neograničenih mogućnosti – Huawei nova 12 SE

Fantastična kamera u kombinaciji sa moćnom baterijom koja će vas podržati čak i tokom najdužih letnjih dana, i sve to u kućištu čiji zvezdani dizajn oduzima dah – to je Huawei nova 12 SE. Ova serija telefona poznata je po svojoj urbanoj estetici i moćnim funkcijama savršenim za brz tempo gradskog života, a Huawei nova 12 SE i fenomenalni noviteti koje donosi kompanija Huawei obećavaju nezaboravno leto i bezgranične mogućnosti.

Ultra-tanak i elegantan dizajn koji impresionira

Detalj koji na prvi pogled najviše osvaja kada je u pitanju ovaj uređaj je sada već legendarni Star Orbit Ring dizajn. Ovaj zaštitni znak Huawei nova serije, smešten na zadnjem panelu uređaja oko glavne kamere, izrađen je preciznom tehnikom obrade metala, čime se postiže jedinstveni efekat kosmičke estetike. Pored toga što se ističe fantastičnim dizajnom, Huawei nova 12 SE je i izuzetno tanak i lagan uređaj koji je udoban čak i za višesatno korišćenje, a sve to zahvaljujući impresivnoj debljini od svega 7.39mm i težini od 186 grama. Prepoznatljivu zvezdanu estetiku savršeno dopunjuju dve upečatljive boje koje donosi Huawei nova 12 SE – tu je živopisna zelena nijansa, kao i elegantna crna, na kojoj će svaki detalj dizajna izgledati još impresivnije.

Trostruka kamera za savršene portrete u svim prilikama

Prednja kamera je, uz dizajn, oduvek bila karakteristika koja se očekuje sa najvećim nestrpljenjem kada je u pitanju Huawei nova serija, a Huawei nova 12 SE donosi inovacije koje postavljaju novi standard u ovom domenu.

Zamislite kameru uz koju možete da kreirate savršene fotografije bez obzira na to da li ste na planini, na plaži ili u centru metropole, u bilo koje doba dana – upravo to je jedna od glavnih inovacija koje donosi Huawei nova 12 SE. Inovativni trostruki sistem zadnje kamere, koji čine makro, ultraširokougaona i glavna kamera, poseduje rezoluciju od 108 megapiksela, i savršeno prenosi detalje, kontraste i boje, tako da ćete na svim fotografijama zablistati u punom sjaju. Takođe, Huawei nova 12 SE donosi različite režime fotografisanja koji se savršeno prilagođavaju različitim prilikama – bilo da želite kreirate selfi, grupne selfije sa dragim ljudima ili noćne portrete, uz prednju kameru od 32 megapiksela koju donosi Huawei nova 12 SE svaka fotografija bez imalo napora podseća na pravo remek-delo.

Moćna baterija za duge letnje dane

Kombinacija baterije velikog kapaciteta i funkcija brzog punjenja koju donosi Huawei nova 12 SE posebno će oduševiti sve one koji žele da na najbolji način iskoriste letnje dane i provedu što manje vremena kod kuće, bez brige o tome da će im se telefon isprazniti. Huawei nova 12 SE poseduje bateriju kapaciteta od 4500 mAh, što znači da podržava i do čitav dan korišćenja između dva punjenja. Posebno je impresivna funkcija brzog punjenja, uz koju se uređaj napuni do 100% za svega 32 minuta, tako da je vrlo brzo spreman da vas prati tokom svih izazova.

Započnite letnje avanture uz Huawei Watch Fit 3 i AppGallery

Ako želite da dodatno istražite sve moćne funkcije koje donosi Huawei nova 12 SE, AppGallery je pravo mesto za to. Huawei prodavnica aplikacija nudi fenomenalan izbor sadržaja za sve prilike, od putovanja i plaćanja, preko uređivanja fotografija, do zabave i fitnesa.

Za sve ljubitelje sporta, ali i one koji žele da se tokom leta upuste u neke nove aktivnosti, pametni sat Huawei Watch Fit 3 predstavlja sjajan dodatak letnjim planovima. Ovaj uređaj nudi mnoštvo intuitivnih funkcija za praćenje fizičke aktivnosti, kao i ukupnog zdravstvenog stanja. Uz to, Huawei Watch Fit 3 se, kao i ostali Huawei uređaji, ističe tankim, elegantnim dizajnom, kao i baterijom velikog kapaciteta. Kako je kompatibilan za svim pametnim telefonima bez obzira na operativni sistem koji koriste, Huawei Watch Fit 3 možete lako povezati i sinhronizovati sa svojim gedžetima. Za dodatno poboljšano iskustvo, tu je Huawei Health aplikacija, dostupna na AppGallery, koja vam pruža precizan uvid u sve važne parametre za ostvarenje fitness ciljeva.

