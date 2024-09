BIZIT 2024 partner: Datalab

Poslovni softveri i ERP su velika i važna tema kojoj uvek posvećujemo dosta pažnje, a tako će biti i ovog novembra na BIZIT-u. Jedan od partnera konferencije je i kompanija Datalab i govoriće upravo na ovu temu 6. i 7. novembra u hotelu Metropol.

PANTHEON rešenje se razvija već više od 26 godina, a na tržištu Srbije je prisutno od 2002. posredstvom firme Datalab.

Danas PANTHEON broji preko 84.000 korisnika u zemljama Adriatik regije (preko 16.000 u Srbiji). PANTHEON integriše sve važne poslovne procese i događaje u kompanijama i to: računovodstvo, knjigovodstvo, skladište, maloprodaje i veleprodaje, servis i proizvodnju. Pravu snagu PANTHEON-a čini oko 40 partnerskih preduzeća i 150 stručnih konsultanata koji zajedno sa Datalabom rade razvoj, implementaciju, obuku i podršku za brojne korisnike.

Na ovogodišnjem Bizit-u Datalab će predstaviti jedan pravi poslovni mozaik: PANTHEON Granule

PANTHEON Granule su moderna poslovna rešenja namenjena preduzećima koja žele fleksibilnost u radu kroz online pristup ključnim poslovnim funkcijama. Idealne su za one kompanije kojima su za neke sektore ili zaposlene potrebne određene funkcionalnosti. Dizajnirane da pokriju različite segmente poslovanja, uključujući upravljanje finansijama, prodaju, skladištenje, i ljudske resurse, čineći ih idealnim za preduzeća koja traže skalabilnost i efikasnost u digitalnom poslovanju. Izdvojili bismo Granulu Kadrovi – koja omogućava svakom zaposlenom uvid u sva odsustva, slanje zahteva preko mobilnog. Tu je i Granula Servis na terenu koja pomaže serviserima da evidentiraju rad, i pošalju izveštaje o troškovima vremena i materijala. Pored njih tu su i Granule Putni nalozi, DMS i potvrđivanje zadataka, Kontrolna table, B2B i Popis.

Granule omogućavaju jednostavnu integraciju s postojećim PANTHEON ERP sistemom, obezbeđujući korisnicima pristup podacima i alatima sa bilo koje lokacije i uređaja (mobilni telefon, tablet, PC). Više informacija na potražite na ovom linku.

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još vremena, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku, a do tada izdvajamo vam jedno izlaganje koje je Datalab imao na BIZIT-u:

