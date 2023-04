PC Press Studio: Prečica do uspešnog podkasta

Podkasti, kao relativno nov kanal komunikacije, su rešeni da ostanu među nama. Ovaj tekst je namenjen svima koji bi hteli da pokrenu svoj podkast, ali još nisu sasvim sigurni da li da ulaze u taj svet ili ne. A ako ulaze, odgovorićemo i na pitanje: kako?

More online sadržaja je odavno postalo nepregledno, a još jedna kapljica, podkast koji planirate može vrlo lako biti samo to, kap u podkast svetu. Iako još uvek ima dovoljno prostora za sve, uspeh svakako nije garantovan. To ne znači da ne treba da probate, već znači da treba da budete pametni, da uštedite i vreme i novac.

Ideja, pre svega

Za dobre podkaste je potrebno puno toga – dobra ideja, vreme, upornost, novac, još vremena, ogromna upornost, mnogo novca… Podkast je, kao i svaki drugi kanal komunikacije, skupa igračka, ako ga tumačite kao hobi. Dobra ideja je uvek polazna tačka. Pretpostavimo da želite da pravite podkast o biznisu. Ideja je sjajna, ali nakon nekoliko minuta guglanja videćete da već postoji mnogo podkasta o biznisu, čak i na srpskom jeziku. Neki od njih su perfektni, kvalitetno osmišljeni i realizovani, neki su čak i profitabilni.

Prostor za vaš podkast postoji ukoliko vaš pristup, tema ili način na koji planirate realizaciju odskaču od konkurencije. To što već ima puno podkasta s ovom temom znači da postoji publika koja to gleda.

Podkast je u osnovnom obliku audio fajl koji se može preuzeti i slušati kad god vama odgovara. Mnogi podkasti imaju i svoju video verziju što znači da koriste YouTube kao platformu za emitovanje i veći reach. Ali, uvođenje videa dodatno poskupljuje celu priču, pa na onaj spisak iznad dodajte još (dosta) novca.

Za dobar podkast može da bude dovoljan jedan mobilni telefon i „bubica“, ali ukoliko niste zaista profesionalac u audio svetu, sa ovom opremom nećete napraviti željeni rezultat. Slušaoci i gledaoci su danas prilično zahtevni pa pored kvalitetnog sadržaja očekuju i kvalitetan zvuk i sliku. I ti zahtevi će samo rasti iz dana u dan, a to opet poskupljuje pokretanje podkasta.

Od želje do realizacije

Dobar mikrofon se može naći po ceni od 100 evra pa naviše, ali ako je budžet manji, dobro je razmisliti o USB mikrofonima, koji su ujedno i audio kartica, i u dobro zvučno tretiranoj prostoriji mogu dati izvanredne rezultate. Cena ostalih uređaja neophodnih za realizaciju podkasta se meri stotinama evra, a ukupan zbir svakako stiže do petocifrenih vrednosti. I to nije sve!

Put do profesionalnog podkast studija ima mnogo međukoraka, a najčešći kamen spoticanja, pored finansija, je prostor. I to nemali prostor u koji će se pored opreme smestiti voditelj, gosti, ekipa „iza kamere“… Sve dok ne budete sigurni da je podkast nešto što će vam biti posao od kog ćete napraviti angažman sa punim radnim vremenom za više ljudi, rizično je po sadašnjim cenama investirati i u prostor za studio. I to nije sve.

Potrebni su vam i ljudi. Ukoliko ste dovoljno kreativni, maštoviti, hrabri, pametni onda možda možete sve i sami, koristići mobilni telefon i bubicu s početka priče. Ipak, najverovatnije će vam zatrebati ekipa od nekoliko ljudi. Uz pretpostavku da ćete sami biti voditelj i sami birati goste i dogovarati se sa njima, neophodni su još snimatelj i montažer, poželjno je imati scenaristu a dobro bi došao i organizator s dobrim nervima. Sve njih nije jednostavno naći, jer podkasti su u modi i oni koji dobro rade već su angažovani. Rade oni i honorarno, za ne malu satnicu…

Zbog svega toga, racionalno rešenje je da za početak iznajmite studio koji uslužno snima i edituje audio vizuelne sadržaje, raspolaže opremom i ljudima u svakom trenutku spremnim za „prvu klapnu“. A svu svoju energiju usmerite na kreiranje sadržaja, jer sadržaj je jedino što se ne može iznajmiti.

PC Press studio

Izbor opreme nekome predstavlja zadovoljstvo, ali može da bude i vrlo naporan. Internet je prepun opisa razne opreme, te ukoliko nemate iskustva, lako možete mesecima čitati o svakom komadu opreme i biti nesigurni čak i koji mikrofon da kupite, da ne pominjemo ostatak opreme. Kada saberete koliko sve to košta, iznos će lako premašiti petnaestak hiljada evra, i to bez scenografije i opremanja prostora.

Mi smo dugo razmišljali, pažljivo birali opremu i odlučili da uđemo u podkast svet sa video formom, i ne malim namenskim prostorom, pa danas imamo kompletan studio u kome proizvodimo podkaste (audio i video sadržaje) za nas, ali i uslužno za naše drage partnere.

Izabrali smo mikrofone koji zadovoljavaju sve broadcast standarde, slični se nalaze u mnogim radio stanicama, a opet ne zahtevaju posebne tehnike pričanja u mikrofon za korektan rezultat. Koristeći takvu opremu, zvučimo čak i bolje nego uživo, uz samo malo „šminkanje“ tona u audio mikseti sa ugrađenim efektima, koja može da pruži onaj prijatni, dobro poznat radijski glas. Za sliku koristimo Canon kamere najnovije generacije sa preciznim autofokusom, pa je promašen fokus voditelja ili gosta nešto što se ne može videti u našem studiju.

Koristimo LED rasvetu, istu kao moćni studiji širom sveta, pa se svetlo i kadar može prilagoditi zahtevima sadržaja koji se snima. Za odlične kadrove i opciju strimovanja uživo, u našem studiju koristimo video mikser, koji režiseru daje mogućnost da već u toku snimanja uradi osnovnu montažu i ubrzo posle završenog snimanja ima potpuno montiranu epizodu, spremnu za emitovanje. Puno prateće opreme, moćna LED scenografija i dobro uigrana ekipa omogućavaju udoban i efikasan rad na snimanju i editovanju emisija.

Nakon nekoliko meseci učenja i rada, spremni smo da studio, opremu i ekipu „podelimo“ sa zainteresovanima. Ukoliko imate ideju za podkast priču, a nemate opremu, prostor i ljude, možete iznajmiti naš studio, a mi ćemo vam obezbediti potpuni servis i odlične uslove za rad. U osnovnoj ponudi su oprema, studio i tehničari. Višim paketom su obuhvaćeni još i montaža i grafička obrada, dok pun servis uključuje još i profesionalne voditelje i medijsku promociju vaše emisije kroz PC Press kanale i na Internet medijima.

Iznajmite PC Press studio za snimanje podkasta

Za više informacija o uslovima za iznajmljivanje podkast studija pišite nam na adresu marketing@pcpress.rs ili nas pozovite telefonom. U međuvremenu posetite naš kanal na @PCPress­media na youtube.com i zapratite nas ako vam se dopao sadržaj.

Autor: Uroš Bogdanović

Podelite s prijateljima

Tweet