5G širom Evrope: Ko ima najbolju mobilnu mrežu?

Uvođenje 5G u Evropi nije bilo ujednačeno što sada postaje sve primetnije.

Tokom poslednjih meseci razvoj 5G kroz Evropu je značajno napredovalo. Mnogi operateri su najavili veću pokrivenost 5G. Međutim, razvoj 5G je pokazao da Evropa nije ujednačena kao i da politika EU postoji samo na papiru ali ne i u praksi.

Različiti tehnički problemi i definicije od države do države su ogledalo politike Evropske Unije. 5G mreža je jedan od uslova za uspešan razvoj veštačke inteligencije, koja zasigurno postaje jedan od najvažnijih faktora buduće ekonomije i poslovanja. Kao takva 5G je preduslov za sve države u toku ove privredne transformacije za budući razvoj i opstanak. Evropska Unija je na ovom primeru najjasnije do sada pokazala svoje pravo lice. Ni jednoj državi nije stalo do razvoja kontineta koliko do njenog „ličnog“. Tihi rat kroz Evropu putuje bežičnim internetom.

Sva tri spektra 5G sa najboljim učinkom u pogledu raspoređenosti ostvarile su Nemačka i Hrvatska. Značajan napredak ostvarile su Austrija, Danska, Finska, Grčka i Španija. Poljska i Malta imaju do sada najgore rezultate. Punu pokirvenost 5G ostvarile su Danska, Holandija, Malta i Kipar. Dok Rumunija, Belgija i Letonija imaju samo 55% pokrivenosti domaćinstva.

Više od polovine EU država prijavilo je manje od 50 % pokrivenosti domaćinstva u srednjem opsegu.

Kada je u pitanju brzina preuzimanja i otpremanja Danska sa 144,9 Mbps i Holandija sa 121 Mbps imaju najbolje rezultate, dok Irska ima samo 41,1 Mbps a Španija 50,7 Mbps.

Najbolju brzinu učitavanja ima Severna Makedonija dok Malta i Luksemburg beleže veoma sporo učitavanje.

Vodeće ekonomske države poput Francuske u koju je nedavno uložen ogroman novac, Nemačka, Velika Britanija u ogromnoj meri zaostaju prema navedenim parametrima. Zašto takve države nisu u prvoj liniji? Da li se čeka druga oprema ili postoji neka druga politika koja nama još uvek nije poznata?

U svakom slučaju, Evropa nije uspela da ujednačeno rasporedi 5G. Posledica neujednačenosti su različiti tehnološki uslovi i stepen razvoja, različite definicije i zakonski okviri, kao i različite ekonomske mogućnosti, prioriteti i različi pogledi na budućnost.

