RCS poruke: Više od obične komunikacije

RCS poruke su na Android stigle još pre nekog vremena, a kako bi zamenile SMS/MMS protokole. Mnogi još ne znaju kako da ih koriste i šta sve donose.

SMS poruke su zauvek promenile načine na koje komuniciramo (većina ne zna da postoje već četrdeset godina), ali izgleda da neko vreme ne ispunjavaju potrebe modernih korisnika – nedostaju funkcije na koje su navikli zahvaljujući aplikacijama koje konstantno evoluiraju. Upravo je zbog toga Google usvojio RCS (Rich Communication Services) protokol za slanje poruka, koji bi trebalo da zameni dosadašnji SMS/MMS standard.

RCS donosi niz promena, pa će broj karaktera u okviru jedne poruke biti ograničen na osam hiljada (za razliku od SMS poruka gde je 160). Korisnik koji čeka poruku moći će da vidi kada onaj sa kojim komunicira počne sa kucanjem (kao kod mnogih aplikacija za razmenjivanje poruka), a sve aplikacija za komunikaciju će biti sinhronizovane, poruke će se slati i uz pomoć Wi-Fi i mobilne konekcije. Tu su i grupni razgovori, audio poruke i end-to-end enkripcija. Iako ove opcije izgledaju kao standardna ponuda u okviru bilo koje aplikacije, ipak se radi o značajnom unapređenju u odnosu na SMS poruke, te će moderne opcije stići na nešto što se danas smatra prastarim formatom za komunikaciju.

Ističe se da RCS poruke nude dinamičniju i bezbedniju komunikaciju nego SMS i MMS, pa korisnicima omogućavaju deljenje različitih sadržaja, na primer fotografija visoke rezolucije, veličine do 100 MB. Dostupne su u Google Messages apliakciji, a korisnici moraju da aktiviraju opciju kako bi ih koristili. Da bi to učinili potrebno je da uđu u aplikaciju, tapnu na profilnu fotografiju u gornjem desnom uglu, izaberu ‘Message Settings’ i uključe ‘RCS chats’. Neophodno je da telefon podržava RCS protokol, ako to nije slučaj RCS se automatski konvertuje u SMS.

Izvor: Screen Rant

Podelite s prijateljima

Tweet