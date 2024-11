BIZIT 2024: Biznis mozAIk u punom sjaju!

Pod geslom “Biznis mozAIk” je 6. i 7. novembra u hotelu Metropol u Beogradu održana jedanaesta BIZIT konferencija. Kroz dvadeset sati dinamičnog programa kreirana je slikovita demonstracija digitalnih tehnologija i izloženi brojni načini na koje nove tehnologije pomažu i unapređuju poslovanje.

Nove tehnologije dolaze u talasima i karakteriše ih sposobnost da se uvuku u sve pore biznisa. A njihova implemetacija često je razlog za nesanicu administratora sistema, direktora i vlasnika biznisa. Sindrom straha od propuštanja (FOMO) je sve prisutniji, pa umesto da se posvetimo bazičnim poslovnim aktivnostima previše vremena trošimo na to da ne propustimo neku inovaciju koja može skupo da nas košta u budućnosti. Veštačka inteligencija je tome i te kako doprinela. Svedoci smo da se u javnosti više potencira priča o posledicana (ne)primene AI-ja nego priča o realnim vrednostima i mogućnostima ove tehnologije.

PC Press jubileji

Konferenciju je, po tradiciji, otvorila direktorka PC Press-a, Vesna Čarknajev, koja je govorila o vodećim trendovima i dešavanjima u industriji, ali se i osvrnula na proteklih jedanaest godina koliko BIZIT traje.

“PC Press organizuje ovu manifestaciju godinama, a kada je neko u zrelim godinama pre ili kasnije uđe u fazu kada se posvećuje jubilejima. Mi naredne godine slavimo 30 godina postojanja, protekle godine smo objavili 300. broj magazina PC, prošle godine smo održali1 10. jubilarni BIZIT, a slavimo i 40. godišnjicu Galaksije, legendarnog računara iz osamdesetih godina prodatog u 10 hiljada primeraka 1985. godine u čijem su kreiranju učestvovali osnivači PC Press-a i koga smo ove godine – oživeli. Danas svedočimo neverovatnom napretku i upotrebi veštačke inteligencije koja se polako uvlači svuda oko nas.”

Posebnu pažnju posvetila je projektu oživljavanja Galaksije, legendarnog jugoslovenskog računara iz prve polovine osamdesetih godina, u čemu su važnu ulogu imali pre svih Voja Antonić, jedan od osnivača PC Press-a, kao i Dejan Ristanović, takođe jedan od osnivača i aktuelni glavni i odgovorni urednik PC Press-a. Naročito su istaknute informacije objavljene o ovom računaru u svetskim medijima, poput The Guardian-a. Paralelno s ovim projektom, štampana je i posebna edicija-reprint prvog broja časopisa Računari, što ukupno predstavlja vrlo konkretan projekat očuvanja i digitalizacije istorijskog nasleđa od značaja za domaću IT scenu od strane PC Press-a.

Izvoz IKT usluga dostiže 4 milijarde dolara, kreće 5G sa konkretnim akcijama

Pozdravni govor je održao Milan Dobrijević, državni sekretar ministarstva informisanja i telekomunikacija, koji je tom prilikom govorio o planovima i prioritetima ministarstva u narednom periodu.

“Želim da prenesem pozdrave ministra Dejana Ristića, i velika mi je čast što nosim ovaj bedž danas na ovom skupu, jer smo sa ljudima koji su pratili naše odrastanje u fizičkom i stručnom životu u proteklih 30, 40 godina i koji su nas inspirisali da se bavimo ovim poslom. Danas vidimo da srpska IT industrija predstavlja brend koji je prepoznat i uvažen od strane čitavog sveta. Želimo da Beograd ostane centar ICT sveta u ovom delu Evrope i radimo na tome uporno i konstantno. Broj kadrova u IT industriji je podignut sa 50 na 135 hiljada u proteklim godinama i to najbolje ilustruje ogroman rast koji se beleži. Naš posao je da vam omogućimo da radite to što najbolje znate, a ove godine očekujemo – baš kao i prethodnih – dvocifreni rast, te da bi dostignuta vrednost izvoza IT usluga trebala dostići čitavih 4 milijarde dolara. Hvala vama na tome, jer je to uspeh svih vas, na nama je da vam ne smetamo već da vas dodatno podržimo.”

Srbija i ekonomski trendovi

Uvodno stručno predavanje na temu “Ekonomski trendovi i dedolarizacija” održao je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bivši guverner Narodne Banke Srbije, Dejan Šoškić. Njegovo predavanje je bilo posvećeno mogućim pravcima razvoja globalnog finansijskog sistema.

“Srbija je od 2001. do 2011. rasla tempom od oko 4.4% godišnje, prema zvaničnim podacima Svetske banke, a od 2001. do 2008. prosečna stopa rasta je iznosila 6.6% godišnje. Nakon toga kreće eho svetske krize i prošlo je nekoliko godina prilično skromnih rezultata. Od 2012. do 2016. godine je Srbija imala najnižu kumulativnu stopu rasta u okruženju, a kumulativno od 2012. do 2023. godine Srbija ima prosečnu stopu rasta od 2.37% – naravno, uz brojne izazove koji su pratili taj period, uključujući koronu i druge krize. Kumulativno, Srbija za čitav ovaj period raste 39%.

Ovo su sve proverljivi podaci dostupni od strane Svetske banke, iz kojih je izvučena inflacija, a zabrinjavajuće je što dolazi do usporavanja rasta sve do danas. Mi smo danas na nivou BDP-a iz 1990. godine. Nažalost, statistika pokazuje da se Srbija ne približava Evropi, već se udaljava od nje po ekonomskoj razvijenosti. Srbija je 2005. bila na 58% razvijenosti centralne i istočne Evrope, a danas je na 56%.”

Prvi dan

Prvog dana BIZIT-a govorili smo o ERP, CRM i drugim poslovnim rešenjima, o internetu kao bazi poslovanja, o digitalnim servisima i eZdravlju. Prvi blok predavanja posvećen poslovnim rešenjima je otvorio Predrag Stojanović, konsultant kompanije AB Soft, koji je govorio o ERP i SEF rešenjima u ponudi ove kompanije.

Potom je Miloš Bošnjaković, direktor kompanije IIB, održao predavanje fokusirano na konkretne probleme i izazove po fazama uvođenja ERP sistema u firme, s posebnim obraćanjem na svaku fazu ponaosob. Najzad, veliku pažnju je privuklo predavanje Une Kostadinović iz kompanije Kameleon Solutions. Ona je govorila o biznis rešenjima iz aspekta rabijanja najvećih CRM mitova, donoseći pregled najvećih zabluda ili (ne)osnovanih pretpostavki koje prate CRM rešenja, kao i očekivanja kompanija od uvođenja ovakvih rešenja i oslanjanja na njih.

Blok je nastavljen predavanjem Dejana Kontića, direktora prodaje Datalab-a, koji je govorio o Pantheon Granule rešenju. Reč je o alatu koji predstavlja moćan instrument savremenog menadžera. Naravno, bilo je reči i o drugim mogućnostima poznatog Pantheon poslovnog rešenja. Ivana Karabasil iz kompanije GoPro je govorila o ekosistemu rešenja za modernizaciju poslovanja, a njoj se pridružio i Boris Brković, generalni menadžer Springwell-a. Govorili su o rešenjima baziranim na Microsoft Dynamics 365 Business Central i drugim Microsoft tehnologijama i oslonjenim na Microsoft Sure Step metodologiju.

Oblak Koder kompaniju je predstavljao Ivan Novaković, direktor za softverski inženjering. Tema njegovog predavanja je bila formula za uspeh u maloprodaji sa POS i CRM sistemima. Govorio je o očekivanjima klijenata, kao i kupaca, koje je važno uskladiti i usaglasiti sa mogućnostima prodaje zarad maksimalnog zadovoljstva klijenata i kupaca. Srđan Živkov, izvršni direktor kompanije Solfins, je govorio o digitalnom kontinuitetu informacija uz napredno planiranje i praćenje proizvodnje. On je pričao o rešenjima za upravljanje kompletnim poslovanjem razvojnih i proizvodnih firmi. Finalno predavanje prvog dana je bilo posvećeno rešenjima za e-Fakture. Održao ga je Ivan Mijailović, SAP program menadžer iz kompanije b4b, demonstrirajući centralizovano praćenje ulaznih i izlaznih dokumenata iz SAP sistema.

Drugi dan

Drugi dan je bio rezervisan za Cloud tehnologije, infrastrukturu i bezbednost. Đorđe Jovanović, osnivač veb servisa naKlik.rs i direktor agencije linum.co.rs je govorio o Google alatima. Reč je o temi koja je vrlo aktuelna i predstavlja uvek aktuelan i važan trend u marketing industriji. Igor Jovanovski, suosnivač i direktor kompanije Kameleon Solutions je govorio o Customer 360. Reč je o rešenju koje unapređuje korisnički profil u CRM-u putem Survey menadžmenta. Strahinja Stojanović, presales konsultant iz kompanije Hewlett Packard Enterprise, je govorio o kontinualnoj zaštiti podataka. Njegovo predavanje se fokusiralo na HPE i Zerto, odnosno aspekte sajberbezbednosti i povrata podataka. Prvi blok drugog dana je okončao Petar Živanov iz kompanije Onlyoffice. Tema njegovog predavanja je bila sigurna online kancelarija za vaše poslovanje – kako i pomoću kojih rešenja obezbediti siguran, kontinualan i uspešan rad u sferi online poslovanja.

Aleksandar Bukva iz kompanije Schneider Electric je održao veoma interesantno predavanje sa praktičnim primerima. Naime, govorio je o tome kako dizajnirati AI data centar – za 15 minuta. Rittal su predstavljala dva predavača: regionalni rukovodilac poslovne IT jedinice, Goran Premec, kao i vođa prodaje IT rešenja Slobodan Aleksić. Oni su govorili o modularnim i kontejnerskim data centrima i drugim rešenjima za IT infrastrukturu u ponudi ove kompanije. Vertiv je zastupao Marijo Vidaković, distribution and reseller menadžer za CEE regiju. On je govorio o Vertiv rešenjima za kritičnu IT infrastrukturu. Konkretno, govorilo se o data centrima, serverskim sobama i pratećoj IT opremi. Gost iz inostranstva je bio Garvin Šojerman iz kompanije Delta Electronics. On je govorio o rešenjima za napajanje data centra sa rektiverter uređajima. Ova rešenja su na domaćem tržištu dostupna u partnerstvu s kompanijom Konvereks. Srđan Jovanović, leading cooling service inženjer iz kompanije EnelPS je govorio o energetski efikasnom hlađenju u data centrima. Reč je o veoma važnoj i aktuelnoj temi u svetlu rastuće potrebe za kompleksnošću i kapacitetima data centara, kojima je potrebno obezbediti adekvatno hlađenje koje omogućava neprestani rad.

Kompaniju Check point je na BIZIT-u predstavljao Ivan Mladenović, channel menadžer za Srbiju. On je održao predavanje o budućnosti mrežne bezbednosti. Fokusirao se na tehnologije zaštite naredne generacije i integraciju sa postojećim bezbednosnim sistemima. Zoran Đorović iz kompanije Data Cloud Technology je govorio o specifičnom zadatku i uslovima poslovanja ove kompanije koja je direktno vezana za Državni data centar u Kragujevcu u čijem prostoru i posluje. Oni se staraju da podaci pohranjeni u data centru budu potpuno bezbedni i uvek pristupačni, i bilo je veoma interesantno slušati o njihovim iskustvima. Najzad, Milan Avramović, presales konsultant iz kompanije Hewlett Packard Enterprise je govorio o potrebama obezbeđivanja bezbedne hardverske infrastrukture. Takođe se fokusirao na HPE ProLiant servere 11. generacije i njihove mogućnosti. Na taj način je okončan segment posvećen infrastrukturi i sajberbezbednosti.

Paneli

Posebna pažnja, kao i svake godine, je posvećena bogatim i sadržajnim panelima. Prvog dana smo na BIZIT skupu imali dva panela, posvećena eZdravlju, kao i domaćem Internetu. Prvi panel je imao za temu Digitalne tehnologije i budućnost zdravstva, dok je domaćin drugog panela prvog dana bio RNIDS, a na njemu se govorilo o aktuelnim trendovima u razvoju domaćeg Interneta. Drugog dana je održan panel Pametno i bezbedno, u čijem su fokusu bila rešenja za pametne gradove i smart tehnologijama u najširem smislu.

Od svega ponešto

Šta smo sve čuli na ovogodišnjem BIZIT skupu? Tema je bilo bezbroj, a spomenućemo samo neke najinteresantnije. Govorilo se o reformskoj agendi, usvojenoj od strane Vlade Srbije pre nekoliko nedelja. Zahvaljujući njoj, Srbija bi trebala biti spremna za poglavlje 10 i pristup EU sa aspekta digitalizacije. Početkom sledeće godine ide novi zakon o informacionoj bezbednosti, a doneće se i zakon o širokopojasnoj infrastrukturi da bi se uveo red u uvođenju infrastrukture. Tako bi se ubuduće izbegle situacije da se u različitim vremenskim periodima i izolovano jedno od drugih kopaju vodovod, struja, optički internetnet.

Velika i značajna tema dobija svoje finalne obrise – očekuje se 5G u Srbij! Pravilnik o minimalnim uslovima je bio na konsultacijama i biće donesen vrlo uskoro, nakon čega će Ratel da krene u svoje aktivnosti, a čeka nas postavljanje hiljada 5G baznih stanica koje će koristiti građani i privreda. Uspostavlja se elektronski registar i procedura za apliciranje i izdavanje dozvola za 5G i bazne stanice, a svi podaci će biti dostupni javnosti na portalu sa detaljnim podacima gde su stanice, kolika je snaga i slično što treba da eliminiše strah od 5G i jonizujućeg zračenja. U tom smislu, uspostaviće se i laboratorija koja će testirati ove parametre.

Nastaviće se i razvoj elektronske uprave kako bi digitalno društvo stiglo do svakog građanina, kao i rad na razvoju digitalnih veština. Razvija se inovacioni distrikt u Kragujevcu sa razvojem državnog data centra, u kome su Oracle, Microsoft, Huawei, a kao gost je tu i švajcarski CERN. Obezbeđena je i šema grantova koji će biti komplementirani kreditima za inovativne proizvode u domenu IKT-a, što će biti namenjeno malim, srednjim i mikro preduzećima. Na taj način, učesnici su dobili priliku da sagledaju celokupni Biznis MozAIk za narednu godinu.

Za zabavu i opuštenu atmosferu je bio zadužen gudački duo Imperial Strings. Za prisutne su, zahvaljujući sponzorima skupa, obezbeđene brojne vredne nagrade koje su deljene tokom celodnevnog programa. Pored toga, tu su bile brojne aktivacije, dodatne aktivnosti i drugi sadržaji. Do narednog BIZIT skupa…

