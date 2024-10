BIZIT 2024 partner: Data Cloud Technology

Još jedna važna tema koju tradicionalno obrađujemo na BIZIT konferencijama je tema Data centri i infrastruktura. Ove godine jedan od partnera koji će se predstaviti u okviru ove teme je i kompanija Data Cloud Technology (DCT).

Data Cloud Technology (DCT) predstavlja prekretnicu u digitalnoj transformaciji u Srbiji, pružajući usluge kolokacije, cloud rešenja i informacione bezbednosti. Njihove usluge omogućavaju kompanijama da se prilagode zahtevima tržišta, optimizuju poslovne procese i osiguraju bezbednost podataka koristeći resurse najmodernijeg data centra.

DCT posluje u Državnom Data centru u Kragujevcu, jednom od najsavremenijih objekata u regionu. Centar obuhvata dva objekta od ukupno 14.000 m² sa kapacitetom od 1080 REK ormana i instalacionom snagom od 14MW. Sertifikovan je prema EN 50600 Class 4 standardu, garantujući dostupnost servisa od 99.995%, što ga svrstava među osam najbezbednijih centara u Evropi.

Kompanija koristi napredna tehnološka rešenja, uključujući 2N redudansu za napajanje i komunikacije, te pruža Carrier-neutral usluge sa 24/7 NOC podrškom. Njeni komercijalni korisnici uključuju renomirane globalne firme poput Oracle-a, Microsoft-a, Huawei-a i IBM-a, kao i domaće kompanije.

DCT pruža fleksibilna cloud rešenja – od privatnih i hibridnih do javnih cloud platformi. Ova rešenja omogućavaju klijentima brzu adaptaciju na tržišne promene, smanjenje troškova i povećanje operativne fleksibilnosti.

Sigurnost podataka je ključni prioritet DCT-a, sa stalnim nadzorom potencijalnih sajber pretnji. Kolokacija, koja omogućava korisnicima postavljanje sopstvene opreme u potpuno bezbednom okruženju, dodatno osigurava kontinuitet poslovanja.

DCT kontinuirano investira u tehnologiju i održivost, optimizujući energetske troškove i smanjujući emisiju CO2. Njihov tim stručnjaka radi na stalnom unapređenju usluga, omogućavajući klijentima da se fokusiraju na osnovne delatnosti, dok DCT brine o tehničkoj podršci i bezbednosti podataka.

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još manje od mesec dana, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku.

