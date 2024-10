BIZIT 2024 partner: Solfins

U okviru velike BIZIT teme gde razgovaramo o poslovnim softverima i unapređenju poslovanja kroz programe kao što je ERP, ove godine predstaviće se i kompanija Solfins. Ona se izdvaja na ERP/MES tržištu zbog svog jedinstvenog razvojnog puta, koji je započeo implementacijom CAD, CAM, PDM i PLM rešenja za razvoj proizvoda, izradu tehnologije, kao i upravljanje CNC mašinama i robotima.

Ovaj pristup im je omogućio da savladaju razvojne, tehnološke i proizvodne procese, a svoju ponudu zaokružuju rešenjima za upravljanje kompletnim poslovanjem (ERP, MES, WMS). Proces implementacije započinju iz proizvodnje i razvoja, uvažavajući ciljeve menadžmenta i finansija.

Usmeravaju se na pružanje konsultantskih usluga u ovim oblastima, koristeći različita softverska rešenja kao alate za postizanje ciljeva svojih klijenata. Svesni su da jedno rešenje ne može odgovarati svima i potpuno razumeju razlike među proizvodnim firmama u pogledu ponovljivosti, veličine serija, veličine firme, tržišta, industrija, tehnoloških kapaciteta, proizvodnih procesa i proizvodne opreme. Takođe poštuju postojeća rešenja i investicije klijenata, nudeći integraciju sa onim što im nedostaje kako bi ostvarili svoje ciljne funkcije. Nude rešenja za male i srednje firme koja dopunjuju kroz zajednički rast ili ultimativna rešenja za velike kompanije.

Rešenja iz Solfins ponude:

DELMIA (Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive Application) – skup softverskih rešenja iz segmenta MoM (Manufacturing Operations Management), namenjenih rešavanju svih izazova vezanih za planiranje i praćenje proizvodnje, upravljanje lancem snabdevanja, magacinskim poslovanjem, kvalitetom i održavanjem mašina i opreme.

3DEXPERIENCE – razvojno-proizvodna platforma budućnosti koja integriše sve razvojne i proizvodne alate.

SolidSHOP – proizvodna platforma specijalizovana za monitoring CNC mašina u realnom vremenu sa integrisanim terminiranjem i evidentiranjem radnih naloga (MES).

Pantheon ERP – regionalni lokalizovani ERP.

Definicije:

CAD – Computer Aided Design

CAM – Computer Aided Manufacturing

PDM – Product Data Management

PLM – Product Lifecycle Management

ERP – Enterprise Resource Planning

APS – Advanced Production Scheduling

WMS – Warehouse Management System

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još manje od mesec dana, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku.

