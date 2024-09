Dodavanje i izgled slika u Excel izveštajima

Iskusni Excel korisnici su svesni koliko je on, u godinama iza nas, napredovao u odnosu na program koji se koristi isključivo za tabelarne proračune. On je danas moćan alat koji podržava dodavanje i obradu slika, a može da odloži ili čak i da i zameni profesionalne softvere kao što je PhotoShop. A pošto „slika vredi kao 1000 reči“, te njihovom upotrebom značajno oplemenjujemo Excel izveštaje, sledi nekoliko korisnih tekstova kroz koje ćete naučiti kako da manipulišete slikama…

Dodavanje slike u Excel izveštaj vrši se iz Insert ribona. U Pictures meniju treba izabrati Place in a Cell ili Place Over Cells opciju. Prva dodaje sliku direktno u ćeliju, a druga je umeće u radni list kao grafički objekat. Ako uđemo u Place Over Cells meni videćete nekoliko opcija pomoću kojih možete da izaberete odakle dodajete sliku: sa računara (This Device), mobilnog uređaja (Mobile Device), iz repozitorijuma slika (Stock Images) ili sa Interneta (Online Images).

Pošto često ne možemo odmah da pronađemo odgovarajuću sliku, a dodavanjem slika sa Interneta rizikujemo kršenje nečijih autorskih prava preporučujem da, kad god ste u nedoumici, koristite Microsoft repozitorijum (Stock Images). Nakon pokretanja ove opcije možete pretraživati slike, unošenjem pojma za pretragu u polje pri vrhu prozora, te dodati jednu ili više slika u dokument.

Nakon što ste dodali sliku u radni list i izabrali je, pojaviće se kontekstni ribon Picture Format u kome se nalaze brojne opcije za obradu slika.

Najpre, u Picture Styles grupi, možete izabrati neki od ponuđenih stilova prikaza slike. Izborom stila automatski primenjujete predefinisane stilove okvira (Picture Border), izgleda (Picture Layout) ili efekata (Picture Effects).

Stil omogućava da, bez mnogo razmišljanja, izaberete kako ćete da formatirate prikaz slike. Ako ste pak skloni detaljima, iz menija koji predstavljaju malopre pomenute opcije, možete ručno formatirati svaki od elemenata prikaza.

Kada dodate sliku u dokument može se dogoditi da želite da odbacite neke njene delove, odnosno da selektujete deo slike koji želite da se vidi u izveštaju. U tu svrhu koristi se opcija Crop. Kada je pokrenemo, izborom prve stavke iz istoimenog menija, na ivicama okvira slike pojaviće se oznake. Klikom na njih, pa prevlačenjem u određenom smeru, možemo da skratimo sliku sa gornje, donje, leve ili desne strane, te na taj način izaberemo deo koji će biti prikazan.

U Crop meniju se nalazi još nekoliko opcija pomoću kojih možemo da izaberemo proporciju stranica ili način na koji će se slika uklopiti u odnosu na okvir. Ako želite, možete da iskoristite Crop to Shape kako biste sliku „isekli“ u skladu sa izabranim oblikom. Ovo je odlična opcija za pravljenje rođendanskih čestitki!

Desno od Crop menija nalaze se polja Width i Height. Ovde možete unosom ručno da definišete visinu i širinu slike. Ova opcija se ne odnosi samo na slike već i na sve druge Excel objekte…

