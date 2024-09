Epic Games: Nove igre na poklon

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to The Last Stand: Aftermath i TOEM. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 26. septembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Last Stand: Aftermath je igra koju su napravili kreatori starijih naslova The Last Stand: Union City i Dead Zone. Već je po samim nazivima jasno da je igrač usred apokalipse i da su u avanturu verovatno uključeni i zombiji. Razlika u odnosu na većinu sličnih igara je što je glavni junak i sam zaražen virusom, pa žuri kroz propali svet kako bi pronašao lek, rešenje, ili nešto treće što će spasiti preostale ljude.

TOEM je čarobna ekspedicija, igra koja traži fotografski talenat. Glavni junak sreće druge likove, i rešava im probleme uz pomoć fotografija. Sve se dešava u radosnom okruženju, pa je i to razlog što se ovoj igri mnogi vraćaju. Lepe stvari su korisne, jer ih je malo. TOEM je baš takva stvar, savršena igra za miran vikend i odmaranje.

Ljubitelji zombija i avantura će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – The Last Stand: Aftermath inače košta oko 22 evra, a TOEM oko 18 evra.

