Kako da promente ime na Facebooku

Možete lako ažurirati svoje ime na Facebooku, bez obzira koristite li računar ili mobilni uređaj.

Vodiča o tome kako promeniti ime na Facebooku

Ako želite da ažurirate svoje ime na Facebooku, možda se pitate kako to učiniti. Menjanje imena na Facebooku je jednostavno, bez obzira da li koristite računar ili mobilni uređaj. Međutim, postoje neka pravila i ograničenja o kojima treba da budete obavešteni. U ovom vodiču, pokazaćemo vam korake kako promeniti ime na Facebooku.

Na računaru

Napomena: Možete promeniti svoje ime na Facebooku samo jednom u 60 dana.

Korak 1: Prijavite se na svoj Facebook nalog i kliknite na svoju profilnu sliku u gornjem desnom uglu ekrana.

Korak 2: Kliknite na opciju koja kaže Settings & privacy, zatim izaberite Settings.

Korak 3: Na levom delu ekrana kliknite na opciju koja kaže Accounts Center. Zatim kliknite na See more.

Korak 4: Pod Profiles, kliknite na svoje ime da biste ga uredili.

Korak 5: Kliknite na opciju Name i unesite novo ime u predviđena polja.

Korak 6: Kliknite na Review Change da biste videli kako će se vaše ime prikazati na profilu. Takođe možete izabrati redosled svog imena.

Korak 7: Kliknite na Done da biste sačuvali novo ime. Moraćete da unesete lozinku da biste potvrdili promenu.

Na mobilnom uređaju

Proces promene imena na Facebooku na mobilnom uređaju sličan je onome na računaru. Evo koraka za iOS i Android uređaje:

Korak 1: Otvorite Facebook aplikaciju i dodirnite ikonu menija (tri horizontalne linije) u donjem desnom uglu za iOS uređaje ili u gornjem desnom uglu za Android uređaje.

Korak 2: Dodirnite ikonu zupčanika (Settings) u gornjem desnom uglu.

Korak 3: Dodirnite opciju koja kaže Accounts center na vrhu ekrana. Zatim dodirnite See more in Accounts Center.

Korak 4: Dodirnite svoje ime da biste ga uredili. Zatim ponovo dodirnite svoje ime.

Korak 5: Dodirnite opciju Name i unesite novo ime u predviđena polja.

Korak 6: Dodirnite Save Changes da biste sačuvali novo ime. Moraćete da unesete lozinku da biste potvrdili promenu.

Izvor: Techlusive

Podelite s prijateljima

Tweet