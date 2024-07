Epic Games poklanja u čast Olimpijskih igara

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to dodatak za igru i igra: Exclusive Outfits Pack za Olympics Go! Paris 2024 i F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 1. avgusta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Exclusive Outfits Pack nije ime igre, već se radi o dodatku za Olympics Go! Paris 2024. Osnovna igra je već potpuno besplatna, ali ekskluzivna odeća za likove nije. Izašla je 22. jula 2024. godine i na prvi pogled liči na The Sims. Igrač bira avatara, opet slično kao u prethodno pomenutoj igri. Sve počinje trkom koja ne izgleda loše. Nastavlja se iz discipline u disciplinu, a odeća koju poklanja Epic je simpatičan dodatak.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch jeste igra, a savršena je za ljubitelje podžanra metroidvania – izraz nastao spajanjem naziva serija Меtroid i Castlevania (koristi se dizajn i dinamika koji podsećaju na ove dve serije). Borbe su kompleksne, a na raspolaganju je mapa s puno detalja koju igrač može da istražuje. Igra nije preteška, pa može da zainteresuje i one koji ovakve naslove inače ne igraju.

Ljubitelji sporta, ali i oni koji vole akcione avanture, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – dodatak Exclusive Outfits inače košta oko 50 evra, a F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oko 28 evra.

