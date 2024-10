Galaksija i Računari u The Guardian-u

Poznati britanski dnevni list The Guardian objavio je zanimljiv tekst “How one engineer beat restrictions on home computers in socialist Yugoslavia” koji se bavi istorijom računara Galaksija. Izvor podataka je knjiga Curious Video Game Machines koju je napisao Lewis Pacwood

The Guardian u tekstu priča o nastanku računara Galaksija, časopisu Računari u vašoj kući, samogradnji, programima za Galaksiju koje je Zoran Modli emitovao preko radija u emisiji Ventilator, ali i o popularnosti ovog malog računara čak i 40 godina pošto je nastao.

Uz svu popularnost koju Galaksija dobija širom sveta, nije neobično što je interesovanje za nju veliko i u našoj zemlji. Mnogi čitaoci su već naručili reprint digitalno restauriranog reprinta Računara u vašoj kući, kao i komponente za samogradnju računara Galaksija prilagođenog 2024. godini.

Curious Video Game Machines – A Compendium of Rare and Unusual Consoles, Computers and Coin-Ops je interesantna knjiga koja detaljno predstavlja brojne kompjutere i druge uređaje iz osamdesetih godina. Galaksija je predstavljena opširnim tekstom na 11 strana, sa puno fotografija.

Knjiga je luksuzno je štampana, sa gomilom vrhunskih fotografija, mnogima će biti zanimljivo da je prelistaju. Možete da je kupite na amazon.co.uk – opredelite se za isporuku DHL-om i dobićete je za desetak dana, bez carine. Knjiga se iz nekog čudnog razloga ne može kupiti u elektronskoj formi na amazon.co.uk ili amazon.com, ali je možete kupiti kao EPUB preko aplikacije kobo za oko $13. Čitaćete je na Kobo eReader uređaju ili Kobo aplikaciji za Windows ili smartfon.

