Huawei Mate X6: Povratak tata-Mate

Iako nismo dočekali povratak klasične Mate serije telefona, preklopnici uspevaju da pronađu put do ovdašnjeg tržišta. Pred nama je Huawei Mate X6, najnovije izdanje preklopnog telefona kineskog giganta.

Ma šta mislili o naizgled kroatizovanim imenima Huawei telefona koji bi se na području Sveti Juraj – Karlobag – Pakoštane osećali sasvim prirodno (Pura, Mate…), ne može se poreći da kvalitet proizvoda i inovacija ne samo da prati već i ustanovljava pojedine svetske trendove, pristižući u izobilju. U preklopnim telefonima se vodi(la) velika bitka ko će pre izbaciti telefone koji u savijenom izdanju imaju format i debljinu istu ili makar relativno blisku onome što viđamo na regularnim telefonima, nakon što su prve serije bile izdužene ili suviše glomazne.

Stiče se utisak da su kineski proizvođači telefona definitivno dobili tu bitku. Huawei je sa Mate X6 preklopnikom ponudio uređaj fenomenalno pogodnih dimenzija, koji je u rasklopljenom stanju debljine svega 4,6 mm (9,9 mm u sklopljenom), te mase 239 grama. Međutim, najvažnije je da je spoljni ekran, kada je telefon sklopljen, istovetan onome što viđamo na regularnim telefonima, sa 6,45” dijagonalom i standardnim odnosom stranica. Unutrašnji ekran je pak praktično kvadratnog formata, dijagonale 7,93” i maksimalnom osvetljenošću od 1800 nita (2500 nita kod spoljašnjeg). Oba ekrana su LTPO OLED tipa, osvežavanja 120 Hz. Donose fantastično iskustvo korišćenja, a za zaštitu se koristi Kunlun 2 staklo, koje je još otpornije i čvršće od prethodnika. U konstrukciji se koristi aluminijum 7000 serije, a telefon je otporan u skladu sa IPX8 standardom, i može se potopiti do dubine od dva i po metra.

Ceo telefon odiše luksuzom i kvalitetnom izradom. Veganska koža je prisutna na obe varijante koje će biti dostupne (crna i bela). Futrola štiti zadnji deo, a stiže s namontiranim svojevrsnim rotirajućim postoljem koje može da donese i olakša nove načine upotrebe preklopnika, u zavisnosti od toga kako ga i pod kojim uglom podesite. Tako možete da postavite Mate X6 u prilično zgodne položaje za snimanje ili gledanje sadržaja na nekom njegovom ekranu. Tu su i mnoge dodatne stavke koje zaokružuju ovaj telefon, poput NFC podrške, infracrvenog porta, odličnih stereo-zvučnika. Skener otisaka prstiju je integrisan u tasteru sa strane.

Uređaj se hardverski bazira na Kirin 9020 čipsetu, novoj iteraciji koja ima oko 30 odsto bolje performanse u odnosu na prethodnika Kirin 9010. Osmojezgarni čipset donosi prilično unapređenje koje je ipak neophodno da bi se novi Huawei telefoni takmičili direktno s rivalima na međunarodnim tržištima. Daje puno hardverske snage, kako u procesorskom, tako i u grafičkom delu, s posebnim naglaskom na efikasnost koja je uvek bila veoma važna stavka na Huawei telefonima. Model koji je stigao na naš test raspolagao je sa 12 GB sistemske i 512 GB skladišne memorije. Sistem radi brzo i odzivno, utisak o performansama je na najvišem nivou. Što nas dovodi do pitanja softvera, koje mnogi smatraju ključnim izazovom kada je reč o uređajima kineskog giganta.

Huawei je prešao na svoj operativni sistem. Koristi EMUI 15, i to je sistem koji će važiti i van kineskog tržišta. Iako je, teorijski gledano, Huawei raščistio sa Google erom, ipak se ne može u potpunosti odreći nekog vida Google podrške. Operativni sistem radi izuzetno odzivno i veoma brzo. Svaka komanda, multitač opcija, kretanje kroz menije, animacije rade zaista besprekorno. Huawei je doterao i utegao svaku stavku u tom pogledu. Sve je veoma fluidno i radi besprekorno. Ali, pitanje svih pitanja će bez sumnje ostati „radi li Google”?

Odgovor je pozitivan – radi. Postoji čak nekoliko načina kako se stvari mogu „ispeglati”, a mi smo instalirali microG i Google servise, nakon čega se Google aplikacije instaliraju individualno korišćenjem Huawei AppGallery prodavnice aplikacija. Moguće je dobiti istu stvar i putem Gbox-a. Ono što je diskutabilno jeste stepen integracije, pošto će na ovaj način sasvim lepo funkcionisati Google aplikacije u širem smislu, ali neka visokointegrisana povezanost (recimo, Android Auto ili pak funkcija mapa u vašoj omiljenoj aplikaciji za dostavu hrane neće prikazivati trenutnu lokaciju dostavljača) može da bude nepotpuno funkcionalna. Dobra vest je da su mnoge bitne aplikacije i igre dostupne na AppGallery, bez obzira na to da li govorimo o bankarskim aplikacijama, aplikacijama za dostavu hrane, popularnim aplikacijama prodajnih lanaca, igricama i slično.

Fantastičan sistem kamera ovog telefona posledica je činjenice da se, za razliku od nekih rivala, Huawei opredelio da na svoj preklopni telefon donese sistem s najbolje serije „klasičnih” telefona. Stoga imamo situaciju da fotografije i video budu najbolji u čitavoj kategoriji. Huawei Mate X6 ima sistem s tri kamere, gde smo glavnu kameru sa RYYB senzorom od 50 Mp upoznali na Pura seriji, sa sada već dobro prepoznatljivim f/1.4-f/4.0 varijabilnim otvorom blende. Ovu kameru prati 48 Mp periskopski telefoto senzor sa 4x optičkim zumom, dok je treća kamera 40 Mp ultraširokougaoni senzor s autofokusom. Laserski autofokus, stabilizacija, fazni autofokus na svakom senzoru, 4K video, samo su neke odlike fenomenalnog sistema kamera.

To nas dovodi do pomalo iznenađujuće kombinacije prednjih kamera. Kada kažemo prednjih, one su zapravo fizički razdvojene. Po jedna je smeštena na unutrašnjem (u ćošku) i na spoljašnjem (po sredini) ekranu. Obe kamere imaju skromnu rezoluciju od 8 Mp i mogu da posluže, ali je Huawei očito smatrao da nema potrebe da oprema telefon raskošnijim senzorima iz jednostavnog razloga: ovo je preklopni telefon i koristićete glavni sistem kamera (koji je fantastičan i odlično se snalazi i u toj ulozi) jer je to lako moguće, a navići ćete se na to u roku od par minuta. I dobijati daleko, daleko bolje rezultate od onih koje bilo kakva „obična” prednja kamera može da postigne.

Mate X6 koristi Si-C bateriju nove generacije, nominalnog kapaciteta 5110 mAh. Imajući u vidu da je reč o preklopnom telefonu, ovo je još jedna karakteristika koja je iznad proseka. Podržava žičano punjenje od 66 W, odnosno bežično od 50 W, te reverzno žičano i bežično punjenje od 5 W i 7,5 W. U pakovanju koje smo dobili na test nalazi se punjač, ali u Evropi se telefoni ne mogu prodavati s punjačima, pa očekujemo da će kupcima biti ponuđena neka varijanta u kojoj se punjač računa kao poklon.

Na samom kraju, ostaje nam da zaključimo da je reč o odličnom uređaju. Kamere su fantastične, EMUI 15 je veoma dobro optimizovan, a moguće je „naterati” sistem da pruži određeni stepen Google iskustva koji će za većinu korisnika biti sasvim dovoljan. No, ostaje činjenica da je reč o veoma skupom uređaju koji će ostati van domašaja mnogih. Ukoliko ste poklonik Huawei telefona, ovo je idealan preklopnik za vas. Tehnologija i kvalitet nisu sporni ni u kom pogledu.

Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs

