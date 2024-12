Microsoft – Xbox prodavnica na Androidu 

Pre nekoliko nedelja, izvršni direktor Microsoft Sarah Bond rekla je da će u novembru „igrači moći da igraju i kupuju Xbox igre direktno iz Xbox aplikacije na Androidu. Skoro je decembar i ova funkcija još uvek nije dostupna, ali Bond kaže da to nije Microsoftova greška.

Problem je, kako ona kaže, u tome što bi Microsoft to mogao da uradi tek kada sudski nalog stupi na snagu koji nameće velike promene za Google Play prodavnicu na Androidu, kao što je otvaranje za konkurenciju i ukidanje zahteva da aplikacije koriste Google Play Billing.

Dana 18. oktobra, sudija James Donato odobrio je Google -ov zahtev za ostanak, dok se žali na njegovu odluku da je prodavnica Android aplikacija nelegalni monopol, zbog čega bi stvari mogle da vise dugo vremena. Bond je to naveo u temi na Bluesky-u pišući: „Zbog privremenog administrativnog zadržavanja koji su sudovi nedavno odobrili, trenutno nismo u mogućnosti da pokrenemo ove funkcije kako je planirano. Naš tim ima izgrađenu funkcionalnost i spreman je za emitovanje čim sud donese konačnu odluku.”

Nakon što je ovaj članak objavljen, portparol Google Dan Jackson odgovorio je istom izjavom koju je kompanija izdala pre nekoliko nedelja:

Microsoft je oduvek bio u mogućnosti da svojim Android korisnicima ponudi mogućnost da igraju i kupuju Xbox igre direktno iz njihove aplikacije – oni su jednostavno odlučili da to ne čine. Naredba Suda i žurba da se prinudno primeni, ugrožavaju sposobnost Google Play-a da obezbedi bezbedno i bezbedno iskustvo. Microsoft, poput Epica, ignoriše ove veoma stvarne bezbednosne brige. Ostajemo fokusirani na podršku ekosistemu koji funkcioniše za sve, a ne samo za dve najveće kompanije za igre.

Microsoft već godinama planira svoju strategiju prodavnice mobilnih aplikacija. Međutim, koliko god da je to frustrirajuće za igrače, kompanija još uvek nije eksplicitno rekla šta je u vezi sa situacijom sprečava da ponudi kupovinu igara za Xbox kao što to već čine Steam i PlayiStation, da ide sa svojim integrisanim Xbox Cloud Gaming funkcijama. Takođe nemamo ažuriranje o statusu njegove mobilne prodavnice zasnovane na pretraživaču, koja i dalje pokazuje znak „uskoro“, baš kao što je to bilo u avgustu.

Izvor: TheVerge

