Otkud čudan sadržaj na vašem domenu?!

Radite svoj posao i srcem i dušom, trudite se oko svakog detalja, proizvodi su vam po kvalitetu u samom vrhu, a ne zaboravljate ni marketing. Kreirate posebne veb-sajtove za svoje marketinške kampanje, ulažete ozbiljna sredstva i posvećujete ozbiljno vreme aktivnostima koje dovode ljude na taj sajt. Ne zaboravljate nijedan detalj. I onda o vama pišu BBC, CNN, Guardian, New York Post, desetine medija od Evrope, preko Amerike i Australije, do Indije i dalje. Hvale vas, vaše proizvode, vaše aktivnosti? Pa ne baš. Pišu o jednom detalju koji ste ipak zaboravili. O detalju koji je ozbiljno ugrozio vaš kredibilitet.

To se desilo Hajncu

Što bi australijski „TheStable“ rekao „Heinz learns about domains the hard(core porn) way“. Neprevodivo na srpski, ali je suština u tome da je Hajnc neke stvari o internet domenima naučio na (mnogo) teži način. Naime, Hajnc je 2012. za svoje potrošače organizovao takmičenje u dizajniranju sopstvenih etiketa za boce. Sajt je bio na domenu sagsmithheinz.de i do njega se stizalo putem QR koda koji se nalazio na bocama kečapa. Takmičenje je završeno 2014. i Hajnc nije obnovio registraciju tog domena, jer im domen više nije trebao. Bar su tako mislili.

Od kečapa do skandala

Kako to već biva sa dobro posećenim domenima koji dospeju na tržište, domen je registrovala porno kompanija i na njega stavila svoj sajt. Sredinom juna 2015. te boce sa QR kodom su i dalje bile u upotrebi i Damien Korell, ljubitelj kečapa iz Nemačke, rešio je da okuša sreću sa dizajnom etiketa. Skenirao je QR kod sa boce koju je imao i na svoje ogromno (i neprijatno) iznenađenje, završio je na porno sajtu. „Vaš kečap zaista nije za maloletnike“, komentarisao je on na Fejsbuku, i dodao „Neshvatljivo je da niste registrovali domen za još godinu ili dve“. Neshvatljivo, zaista.

Hajnc je tada ponudio Korelu besplatnu bocu kečapa sa etiketom sopstvenog dizajna u znak izvinjenja. Pokušao je da sanira štetu kako zna i ume, ali… priča se već proširila internetom.

Situaciju je iskoristila i porno kompanija Fundorado, čiji je bio pomenuti porno sajt, i ponudila Korelu besplatnu jednogodišnju pretplatu. Njima je novonastala situacija jako išla na ruku, ali Hajncu baš i ne. Niko ne želi da ime svoje kompanije vidi u kontekstu u kom je Hajnc bio tog juna 2015. A sve zbog jednostavne činjenice da neko ko je doneo odluku o domenu nije znao kako internet funkcioniše.

Internet pamti

Neko bi rekao „Pa to je bilo pre više od 10 godina, nije aktuelno“. Kako se uzme. O Hajncu i porno sajtovima nema novijih vesti, jer Hajnc nikad ništa slično nije ponovio. Naučio je lekciju. Na teži način. Ali neko drugi bi rekao i „To je bilo pre više od 10 godina, a još uvek se vidi u pretragama!?“. Da, vidi se. I videće se, jer to je internet. Šta se desi na internetu, ostaje na internetu. Zauvek.

Zato je uvek bolje sprečiti nego lečiti. Ako već rok trajanja boce kečapa nije mogao da se uskladi sa „rokom trajanja“ internet domena (odnosno marketinške kampanje), trebalo je registraciju domena obnavljati još nekoliko godina i na sajt postaviti adekvatne informacije. Korisnici kečapa koji bi po završetku kampanje skenirali QR kod i odlazili na sajt, nalazili bi informaciju da je kampanja završena, a vremenom bi saobraćaj ka tom domenu postao tako mali da ne bi bio zanimljiv „lovcima na domene“ kakvi su obično vlasnici porno sajtova. Uložena sredstva bi u marketinškim budžetima bila na nivou statističke greške, a zaštita kredibiliteta kompanije na odgovarajućem nivou.

5 dobrih razloga za obnovu domena

Kad registracija vašeg domena istekne, i taj domen registruje neko drugi, na njemu se mogu naći razni nepoželjni sadržaji – od neistinitih, preko falsifikovanih, do pornografskih. Ako pretraživači i internet korisnici taj naziv domena i dalje vide kao vaš, pogotovo ako domen sadrži naziv vaše firme (kao u slučaju Hajnca – sagsmithheinz.de), to se može negativno odraziti na vaše poslovanje.

Ukoliko novi vlasnik domena kreira sajt namerno sličan vašem, predstavljajući se kao vaša firma, može vas ugroziti na više načina:

1. Ugrožavanje kredibiliteta

Na takav sajt može postaviti sadržaj koji je u suprotnosti sa vrednostima vaše kompanije ili plasirati dezinformacije za koje posetioci mogu pomisliti da ste ih vi objavili.

2. Ugrožavanje poslovanja

Može na njemu prodavati proizvode vrlo slične vašim, koji su falsifikati, i zbog toga ih nuditi po mnogo nižim cenama.

3. Ugrožavanje podataka

Ukoliko je na takvom sajtu organizovan privid kupovine i prihvatanje kartica, može doći do krađe podataka vaših korisnika. Verujući da su i dalje na vašem sajtu, oni novom vlasniku mogu dati svoje lične ili finansijske podatke, što može imati ozbiljne posledice po njih i ugroziti reputaciju vaše kompanije.

4. Reputacioni problem

Reputacija vam može biti ugrožena i bez direktnog napada sa strane. Naime, ako sa drugih svojih sajtova i dalje imate linkove ka tom sajtu, a na njemu se sada nalaze piratski sadržaji, ilegalni proizvodi, porno materijali ili drugi neprikladni sadržaji, to može ozbiljno narušiti reputaciju vaše kompanije i izazvati negativne reakcije javnosti.

5. Napad konkurencije

Promovišući sajt tokom kampanje, domenu ste verovatno obezbedili određeni autoritet i rangiranje na pretraživačima. Novi vlasnik domena može iskoristiti sav taj saobraćaj za sopstvene svrhe, postavljajući na domen svoj sajt sa svojom ponudom konkurentskih proizvoda ili usluga, i na taj način, preko pretraživača, privući vaše potencijalne kupce na svoj sajt. Ovde je sve legalno – sami ste konkurenciji “otvorili vrata”.

Zaključak

Obnova registracije internet domena nakon završetka marketinške kampanje važan je korak koji kompanije često zaborave. Ovaj proces je jednostavan i zahteva minimalne resurse, a može sprečiti mnoge ozbiljne probleme.

U svetu gde su digitalni identiteti sve važniji, zanemarivanje ovog aspekta može imati dalekosežne negativne posledice. S druge strane, negovanje digitalne imovine pokazuje stratešku zrelost i odgovornost prema korisnicima i vlastitoj kompaniji. Treba poštovati internet pravila i poslovati u skladu s njima.

Podelite s prijateljima

Tweet