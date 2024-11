Sony prodao 65 miliona PS5 konzola

Sony je objavio da je do kraja Q2 2024. godine prodao 65.5 miliona PlayStation 5 konzola. U odnosu na isti period prošle godine prodaja je smanjena za 1.1 milion konzola. Istovremeno, od Q2 2023 prodato je 77.7 miliona igara, što je povećanje od 14.9 procenata. Broj aktivnih mesečnih PlayStation Network korisnika je ostao isti (116 miliona korisnika), uprkos povećanju cene ovog servisa krajem prošle godine.

Što se tiče neto rezultata, prihodi su porasli za devet procenata, dok je operativni profit porastao za 73 procenata (2.91 milijarda dolara). Ako se uzme u obzir da je Sony predstavio i novu, skuplju i, verovatno profitabilniju konzolu, kao i da dolazi period novogodišnjih i božićnih praznika, kompanija može da očekuje dodatno povećanje prihoda do kraja godine.

Veliki udeo u rastu prodaje igara ima akcioni RPG Black Myth: Wukong, koji je u Q2 prodat u 20 miliona primeraka (uključujući i PC verziju). Još jedna uspešna igra je i Astro Bot.

Sony još uvek ima dva kvartala u svojoj fiskalnoj godini, koja se završava 31. marta. Do tada se očekuju još mnoge igre, kao što su Assassin Creed Shadow i Monster Hunter Wilds, obe planirane za februar 2025. godine. Ipak, najveći prihodi od igara očekuju se tokom sledeće fiskalne godine (od aprila 2025. godine), kada će se pojaviti dugo očekivane igre kao što su Ghost of Yotei, Death Stranding 2, DOOM: The Dark Ages i Grand Theft Auto VI.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet