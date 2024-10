Tesla peti put povlači Cybertruck

Tesla će problem rešiti putem softverskog ažuriranja na daljinu.

Tesla je ponovo povukla preko 27.000 Cybertruck-ova. Ovo je peti put da je električni kamionet povučen u poslednjih godinu dana.

Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima (NHTSA) izdala je povlačenje zbog kašnjenja slike sa kamere za vožnju unazad. Kašnjenje kamere nije omogućilo vozaču da vidi šta se nalazi iza njega u zakonom propisanom roku od dve sekunde, „povećavajući rizik od nesreće“. To je zvanično obaveštenje o povlačenju.

Prema izveštajima problem sa prikazom kamere uzrokovan softverskom greškom u sistemu Cybertruck-a. Neka vozila nisu uspela da završe proces gašenja pre ponovnog pokretanja. To je uzrokovalo primetno kašnjenje slike sa kamere za vožnju unazad, i to do osam sekundi. Do sada, nijedna nesreća ili povreda nije zabeležena kao rezultat ovog softverskog problema. Tesla izdaje softversko ažuriranje kako bi rešila problem sa kašnjenjem prikaza kamere.

Ovo povlačenje je samo najnovije u nizu obaveštenja i problema za ovaj projekat. Tesla je u aprilu objavila da je morala odložiti isporuke Cybertruck-a zbog problema sa papučicom za gas. To je izazvalo jedno od njenih najzloglasnijih povlačenja kasnije tog meseca zbog lepljivih papučica za gas.

Kašnjenja u isporuci dovela su do još jednog povlačenja Cybertruck-a u junu zbog problema sa motorom brisača vetrobranskog stakla i trimom. Nekoliko vlasnika Cybertruck-a, uključujući i one koji su tek preuzeli vozilo, prijavilo je da brisači nisu radili.

Čak su i virtuelne verzije Cybertruck-a morale da se popravljaju ubrzo nakon što su objavljene. Cybertruck se pojavio u Fortnite-u kao deo promocije „Letnje putovanje“, ali nekoliko igrača prijavilo je čudnu grešku kada su pokušali da transformišu vozilo u Tesla-in prepoznatljivi kamionet. Epic Games je kasnije izdao novu verziju za tu grešku.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet