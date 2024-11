ABSoft: Poreske teme i dileme

Poslednje promene vezane za SEF i prijavu prethodnog poreza bile su pravi izazov i za samu državu i za privredu, ali i za softverske kuće. Vremena i informacija neophodnih za realizaciju nije bilo napretek.

Poslednje promene MF koje se tiču sistema eFaktura. Pored inoviranja u oblasti stope poreza, tu je potpuno nova arhitektura pojedinačnih prijava PDV-a, kako na samom portalu, tako i korišćenjem API metoda za prenos podataka iz ERP-a na SEF. Štaviše, te izmene su uzrokovale da se na strani SEF-a pojavila potpuno nova baza podataka na koju nisu preneseni prethodno uneti podaci, što je donelo dodatne zabune i dodatni rad na strani privrednih subjekata koji su u obavezi ili su dobrovoljno odlučili da koriste SEF.

„Kako god bilo, a s obzirom na više stotina korisnika AB Soft-ovog ERP-a, mi smo učinili sve modifikacije softvera u cilju da ispunimo nove zahteve zakonodavca, ali i da olakšamo rad našim korisnicima u oblastima gde i sam SEF nije bilo dosledan ili nije mogao da do ovog trenutka ponudi adekvatno rešenje”, kaže nam Dejan Vuković, konsultant AB Soft-a, čiji je jedan od zadataka da prati izmene propisa u ovoj oblasti i dodaje: „I zbirna evidencija je izmenjena tako što su dva polja razbijena na detalje, što je, takođe, trebalo da se reši. Posebno je interesantno pitanje storniranih dokumenata gde smo morali da ugradimo mehanizme i kod izdavaoca i kod primaoca dokumenta. Slično je i s dokumentima povećanja, odnosno smanjenja”.

Ovde nije mesto da do detalja opisujemo realizaciju, s njom su korisnici AB Soft ERP-a već upoznati kroz niz seminara i radionica, a nama ostaje samo da zabeležimo da je implementacija, na osnovu uvida tokom septembra, izvršena na zadovoljstvo korisnika ovog informacionog sistema.

„Ako tome dodamo i druge promene, poput onih koje se tiču prometa nad građevinskim objektima, kada kupac prvi put postaje vlasnik, na primer, stana, što još više usložnjava stvar, onda je jasno da naš zadatak, za čiju realizaciju smo, moram to da kažem, imali izuzetno malo vremena bio je zaista lavovski posao”, tvrdi Vuković.

A sada nešto sasvim novo

Sve to je bio jedan od preduslova da se pokrene elektronska evidencija prethodnog poreza. Do nje se stiže preko portala SEF-a, ali zapravo linkovi vas vode do Poreske uprave i nove baze podataka u koju se slivaju podaci iz drugih relevantnih elektronskih evidencija sa servera državnih organa.

Ipak, do ovog trenutka to nije u potpunosti realizovano, pa je početak primene pomeren sa 10. oktobra, na 10. novembar. Takođe, prema dostupnim podacima, u prvom trenutku će se u evidenciju automatski slivati podaci o izdatim i primljenim računima preko SEF-a, a za račune koji su evidentirani u Sistemu evidencije fiskalnih računa za sada nije obezbeđen uspešan prenos.

„Ta poslednja činjenica nam je otvorila niz pitanja kako na efikasan način da obezbedimo pouzdanu informaciju iz samog ERP-a koju bismo preko API-ja preneli u EPP prijavu, ili je u formi izveštaja prezentovali našim korisnicima. Rešenje je moralo da bude i efikasno i jednostavno za primenu i razumljivo našim korisnicima. I sve bi bilo jednostavnije da njih nije u tolikom broju i da praktično pokrivamo celokupni spektar privrednih aktivnosti u Srbiji”, kaže nam naš sagovornik i dodaje: „Na kraju smo došli do rešenja koje je zadovoljilo postavljene kriterijume”.

Na osnovu postojećeg iskustva i analiza jasno je da je EPP obrazac veoma kompleksan i da ima veliki broj kategorija, a u svakoj od njih, ili većini od njih, opet se grana na iznose vezane za dokumenta koja postoje u SEF-ovim bazama, na dokumenta koja postoje u bazama gde se evidentiraju fiskalni računi, ali za sada se moraju ručno unositi i na ostala dokumenta za koja nismo u potpunosti sigurni šta sve obuhvataju.

EPP obrazac je veoma kompleksan i ima veliki broj kategorija, a većina njih se grana na iznose vezane za dokumenta koja postoje u SEF-ovim bazama, u bazama gde se evidentiraju fiskalni računi… Za sada se moraju ručno unositi i na ostale dokumente i tu su potrebna izvesna pojašnjenja

„Tu očekujemo dodatna pojašnjenja. Jedino u šta smo sigurni je da EPP obrazac tretira samo dokumenta na kojima ima iskazan PDV, bez obzira na to da li možemo ili ne možemo da ga koristimo kao odbitni porez. I takva evidencija je morala da bude obezbeđena u samom ERP-u”, objašnjava nam Dejan Vuković.

Saznajemo da je to uslovilo reaktiviranje stare evidencije koja je, eto, poslednjih godina kod mnogih redukovana u neophodne okvire koji se ponovo šire. Pogađate već, radi se o delovodnim knjigama kroz koje, kako je to i davnih dana predviđeno, ukoliko se radi o ulaznom računu, pored izdavaoca beleži se i ukupni iznos, a sada još i iznos poreza i da li može ili ne može da se koristi kao odbitna stavka. Rešenje naizgled velikog izazova bilo je nadohvat ruke.

„I ne samo to, ovde rešavamo i pitanja odbijenih dokumenata. Da budem jasniji, račun koji smo dobili od našeg poslovnog partnera preko SEF-a, možemo da odbijemo jer on iz nekog formalnog ili suštinskog razloga nije ispravan. Ranije, a i sada, nismo u obavezi da takav račun zavodimo u poslovne knjige. Sada, opet, dolazimo u situaciju da i o takvim dokumentima moramo da vodimo evidenciju i da ih na propisani način iskazujemo u EPP obrascu. I tu nam, opet, ova delovodna knjiga, odnosno dodatna evidencija, pomaže da i takve račune imamo nadohvat ruke u ERP-u”, pojašnjava nam Dejan Vuković.

Konačni rezultat svih ovih dorada i korekcija parametrizacije dovele su do toga da su korisnici AB Soft ERP-a i pre ranije predviđenog roka, odnosno 10. oktobra ove godine, imali mogućnost da dobiju izveštaj na osnovu kojeg su mogli ručno da popune EPP obrazac na portalu SEF-a. Kreiranje samog zaglavlja obrasca, upućuje nas naš sagovornik, kao i popuna, a potom i ažuriranje realizovani su preko API interfejsa na način kako je to tehničkom dokumentacijom osmišljeno i sada se još čeka da se osposobi ta komunikacija na strani SEF-a.

Od izvora dva putića

Kod mnogih korisnika je ova nova evidencija stvorila konfuziju jer se u nekim delovima preklapa sa POPDV obrascem. Istina je da se dosadašnja poreska prijava, odnosno POPDV i PPPDV obrazac ne ukidaju, ostaju suštinski isti uz neka manja usklađenja, dok se EPP obrazac pojavljuje kao nova evidencija.

To jeste izvesni problem, ne samo za proizvođače softvera nego i za same korisnike jer se ove dve evidencije, mislimo na POPDV i EPP obrasce, ne preslikavaju jednoznačno, što će svakako zahtevati dodatna tumačenja poreskih organa i nezavisnih poreskih savetnika, a konačno rešenje treba očekivati u narednom periodu.

„Iako nema definitivnog odgovora na brojna otvorena pitanja u ovom trenutku, u AB Soft-u razmišljamo da će se u narednom periodu ići ka konsolidaciji informacija na nivou državnih organa, što će dovesti do toga da se praktično predlog poreske prijave dobija na osnovu ranije razmenjenih podataka sa Poreskom upravom, SEF-om, sistemom za fiskalizaciju, Upravom carine, da pomenem samo neke od izvora relevantnih podataka. Kada će se sve to ostvariti i time zaista umanjiti angažman privrede na ovim poslovima, niko sa sigurnošću ne zna, baš kao ni koje ćemo sve faze i izazove imati na tom putu. Mi smo spremni da pratimo dešavanja i da našim korisnicima pomognemo da na najbolji način realizuju svoje potrebe”, kaže na kraju ovog razgovora Dejan Vuković.

ABSoft.rs

Podelite s prijateljima

Tweet