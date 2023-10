Povratak izbrisanih aplikacija: Aplikacije su jedna od stvari koje poboljšavaju korisničko iskustvo na Androidu.

Evo kako možete povratiti izbrisane aplikacije na Androidu, uključujući i igre koje ste prethodno instalirali

Postoji aplikacija za bukvalno sve što radimo u svakodnevnom životu. Želite da čitate vesti? Postoji aplikacija za to. Želite da gledate zabavne videozapise? Postoji aplikacija za to. Želite da povratite podatke? Pogodili ste, postoji aplikacija i za to.

Međutim, svesno ili nesvesno, svi smo brisali aplikacije. Razlozi za brisanje instaliranih aplikacija mogu biti beskrajni – možda ste potrošili sav prostor na svom Androidu zbog čega ste obrisali aplikacije, vaše aplikacije su možda slučajno izbrisane prilikom čišćenja uređaja, možda ste vratili svoj telefon na fabričke postavke, što je izbrisalo podatke i sve aplikacije.

Bez obzira na razlog, uvek možete povratiti izbrisane aplikacije za nekoliko sekundi. Google Play prodavnica korisnicima omogućava upravljanje svim aplikacijama koje su preuzeli i koristili na svojim Android telefonima, omogućavajući im dalje ponovno instaliranje svih aplikacija.

Kako povratiti izbrisane aplikacije na Androidu?

Korak 1: Otvorite Google Play prodavnicu na svom Android pametnom telefonu.

Korak 2: Otvorite svoj profil dodirivanjem okrugle ikone u gornjem desnom uglu.

Korak 3: Dodirnite “Manage apps and device”.

Korak 4: Kada se nalazite u pomenutom odeljku, videćete pregled svih aplikacija. Sada dodirnite “Manage”, a zatim dodirnite opciju “Installed” i prebacite je na “Uninstalled”.

Korak 5: Sada izaberite sve aplikacije koje želite da ponovo instalirate. Možete filtrirati aplikacije i tražiti igre.

