Amazon najavio gašenje Kindle Vella

Amazon je doneo „tešku odluku“ da ugasi Kindle Vella i potpuno zatvori platformu u februaru 2025. godine. Kada je kompanija pokrenula ovu platformu za serijalizovane priče 2021. godine, Vella je trebalo da omogući čitaocima otkrivanje novih fikcija i autorima način da zarade preko Kindle Direct Publishing usluge. Međutim, Vella nije postigla uspeh kakav je Amazon očekivao, i tri godine nakon njenog lansiranja odlučeno je da se platforma ugasi.

Zatvaranje platforme i šta to znači za autore i čitaoce

Autori mogu objavljivati priče na Velli do 4. decembra, što je takođe poslednji dan kada čitaoci mogu kupovati tokene. Iako posle toga neće moći da kupuju nove tokene, korisnici će moći da koriste postojeće tokene za otključavanje epizoda sve do zatvaranja platforme u februaru. Dobra vest za one koji su pratili određene autore ili priče je da neće izgubiti pristup otključanim epizodama ni nakon gašenja platforme. Moći će da čitaju otključane priče u svojoj biblioteci u Kindle aplikaciji za iOS i Android, iako im više neće biti dostupne na webu. Svi neiskorišćeni tokeni do februara će biti refundirani.

Reakcije na Vellu bile su prilično mlake od kada je postala dostupna. Nekim autorima se dopalo što su mogli zarađivati od nezavršenih priča, dok su neki čitaoci rekli da bi radije kupili celu knjigu umesto da plaćaju za delove. Amazon je ranije ove godine pokušao da poveća interesovanje omogućavajući prvih deset epizoda priče (umesto samo tri) besplatno. Kompanija je takođe pokušala da zadrži autore na platformi davanjem bonusa, ali očigledno te strategije nisu bile dovoljne da bi zadržale Vellu na tržištu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet