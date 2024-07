Amazon poklanja 15 igara za Prime Day

Amazon Prime Day 2024 će biti sledećeg meseca, ali kompanija je već izbacila najnoviji paket besplatnih (ili skoro besplatnih) igara koje Prime članovi mogu odmah preuzeti (takođe, već su dostupne brojne redovne rane Prime Day ponude). Uoči Prime Day-a 16. i 17. jula, Prime članovi mogu preuzeti 15 PC igara bez dodatnih troškova, a među njima se nalaze neki zaista zanimljivi naslovi.

Najava besplatnih igara za Prime Day 2024

Od 11. jula, možete preuzeti Star Wars: Knights of the Old Republic 2 — The Sith Lords za Amazon Games App. Ovaj nastavak jednog od najvoljenijih RPG-ova svih vremena smešten je pet godina nakon događaja iz originalne igre. Priča prati Jedi viteza koji je izbačen iz Jedi reda, kojeg su Sithovi gotovo u potpunosti eliminisali. Vaš zadatak je da pronađete preostale Jedije kako biste se suprotstavili onima na mračnoj strani Sile.

Istog dana, moći ćete da preuzmete Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge bez dodatnih troškova za Epic Games Store. Ova arkadna beat ’em up igra, koja je omaž klasicima kao što je Turtles in Time, je sjajna, posebno ako možete nagovoriti nekoliko prijatelja da je preuzmu i igraju kooperativno s vama.

Alex Kidd in Miracle World DX (takođe dostupan od 11. jula za Epic Games Store) je solidan moderni remake originala iz 1986. za Master System. Čuo sam dobre stvari o igrama Card Shark (dostupna od 27. juna za Epic Games Store) i Hitman Absolution (dostupna od 3. jula za GOG), ali ih još nismo stigli isprobati.

Ostale besplatne Prime Gaming igre

Dostupno sada:

Deceive Inc. (Epic Games Store)

Tearstone: Thieves of the Heart (Legacy Games kod)

The Invisible Hand (Amazon Games App)

Call of Juarez (GOG)

Forager (GOG kod)

Heaven Dust 2 (Amazon Games App)

Soulstice (Epic Games Store)

Dostupno od 3. jula:

Wall World (Amazon Games App)

Call of Juarez: Bound in Blood (GOG kod)

Dostupno od 11. jula:

Samurai Bringer (Amazon Games App)

Amazon obećava još ponuda na sam Prime Day. Kompanija je prošle godine Prime članovima ponudila veliki broj dodatnih besplatnih igara za julsku shopping groznicu, uključujući Prey, Baldur’s Gate 2, Shovel Knight i Star Wars: The Force Unleashed.

Pored ovih, postoji još mnogo drugih naslova koje možete preuzeti sa Prime Gaming-a bez dodatnih troškova, kao što su The Lullaby of Life, Star Wars Battlefront 2 (originalna igra iz 2005. godine), Weird West, Genesis Noir i Everdream Valley.

Izvor: Engadget

