ASUS Zenbook S 14: AIntel?

U fokusu nove generacije mobilnih uređaja je AI, i po tome se ne razlikuje previše od kompletne industrije računara. Šta sve može nova AMD platforma imali smo više prilika da saznamo, a sada je red na „plavi tabor”.

Naizgled tako slična već predstavljenom Zenbook S16 računaru, nova „četrnaestica“ ispod haube krije značajnu razliku i veliki novitet – Intel-ovu najnoviju Lunar Lake mobilnu platformu. ASUS je tradicionalno među prvima koji izbacuju nove mobilne platforme, pa se tako prvi put susrećemo s Intel Lunar Lake čipovima pred kojima je ozbiljan zadatak – da povrate poljuljano poverenje u kompaniju Intel.

Keramički aluminijum bez otisaka prstiju

No, definitivno je inicijalni akcenat Zenbook S 14 računara na eksterijeru, odnosno na estetici. Laptop je izrađen od materijala koji ASUS naziva keramički aluminijum, koji se koristi u izradi luksuznih satova, kao i u svemirskoj industriji. Utisak pod prstima je fenomenalan i donosi jedinstvenu notu luksuza, posebno u kombinaciji sa svežim ASUS logotipom i šarama na poklopcu. Kada na to dodamo vrhunsku izradu koju prati US MIL-STD 810H sertifikat američke vojne industrije, što garantuje rad u otežanim uslovima svih vrsta, jasno je da u rukama imamo mobilnog saputnika kome će se svi diviti.

Računar impresionira kombinacijom snage, elegancije i lake prenosivosti. Reč je o laptopu koji je težak (ili lagan, zavisno od perspektive) svega 1,2 kg, pa se s lakoćom može poneti ili staviti u torbu ili ranac, čija baterija donosi izuzetnu autonomiju i koji će vam služiti kao AI mašina po celi dan. Pritom, uživaćete u 3K OLED ekranu osvežavanja 120 Hz i odnosu stranica 16 : 10, što znači da ima veću visinu, što se u realnom radu oseća.

Osim toga, njegova 72 Wh baterija se puni USB-C punjačem snage 65 W, tako da na bilo kakav put možete poneti samo jedan USB-C punjač i njime puniti sve mobilne uređaje, u skladu s modernim vremenom, a pritom vam nijedan port neće zafaliti, jer se osim dva USB-C / Thunderbolt porta našlo mesta i za HDMI i USB 3.2 punih veličina, kao i 3,5-mm audio-konektor. Tastatura i tačped su izuzetno udobni i prijatni za rad, a posebno je zanimljiva veličina tačpeda, budući da je ASUS na svim računarima nove generacije drastično uvećao tačpade i doneo ogromne površine za rad i multigestove koji se izvode s lakoćom.

AI na Intel način

Ipak, najvažnija novina stiže ispod haube. Zenbook S 14 dolazi s novom Intel Lunar Lake mobilnom platformom. Utisak nakon testiranja je da je Intel napravio iskorak, ali ne onoliki koliki mu je potreban ili kakvom se nadao. Nova platforma je nekih 10-15 odsto brža od prethodne (Meteor Lake), što nije dovoljno ubedljivo u situaciji u kojoj se nalazi pod udarima sa svih strana, što od večitog x86 konkurenta AMD-a, koji preuzima vođstvo u tom segmentu, što od inovativnih kompanija kao što su Qualcomm i Apple koji konstantno zadiru u njegov udeo.

No, to su neke šire priče, a u ASUS ultrabuku kao što je Zenbook S 14 Lunar Lake se ponaša savim dobro. Zapravo, ova platforma i jeste prilagođena tankim i lakim računarima, sa Intel Core Ultra 7 258V procesorom. I tu dolazimo do stavki koje ne bodu oči u ultrabuk segmentu, ali imaju šire posledice. Recimo, nova platforma ukida Hyper-threading, ali i stiže sa čip rešenjima koja imaju predefinisanu količinu memorije, što znači da se ista ne može nadograđivati. U ultrabuku to i nije neki veliki problem, ali slutimo da će biti u nekim drugim situacijama. Osim toga, to tera proizvođače da unapred predviđaju koliko im tačno koje konfiguracije s koliko memorije treba, što će im dodatno zakomplikovati poslovanje. Procesor ima osam jezgara, po četiri performance i efficient jezgara, sa ukupno osam thread-ova na raspolaganju, s baznim TDP-om od 17 W i maksimalnim od 37 W.

U konkretnom slučaju računar dolazi s 32 GB RAM-a i 1 TB PCIe 4.0 NVMe skladištem, što je sasvim korektno i podstiče da mašina prosto leti s preinstaliranim operativnim sistemom Windows 11 Pro. Još jedna novina jeste Intel Arc 140V integrisana grafika, koja donosi unapređenja spram prethodne generacije u domenu performansi i predstavlja jedno od bržih rešenja na tržištu. Takođe, zatičemo i Intel AI Boost NPU (do 47 TOPs). Kombinujući NPU i GPU, platforma može da se podiči sa do 115 TOPs-a AI performansi, što je više nego dovoljno za sve hardverske zahteve današnjih AI sistema.

ASUS je želeo da kreira ultimativnu mobilnu AI mašinu, koja u dopadljivom 14“ pakovanju isporučuje puno performansi za svakodnevno obavljanje svih zadataka, a istovremeno može da isprati vlasnikov dinamični život i da radi na bateriju po petnaestak sati i više. U tome je u potpunosti uspeo. Zenbook S 14 predstavlja trijumf moderne tehnologije i jedan je od najubedljvijih argumenata da „progutamo“ AI sledovanje u narednom periodu.

Detaljnije informacije o proizvodu možete pronaći ovde.

Korisna adresa: asusplus.rs

Podelite s prijateljima

Tweet