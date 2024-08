ASUS Zenbook S16

„Veštačka inteligencija je budućnost”, čuju se vapaji Altmana Crvjezika, izvršnog direktora kompanije OpenAI i jednog od glavnih svetskih AI proponenata, dok se iza njegovih leđa stvara rupa teška pet milijardi dolara.

Tih pet milijardi, koliko će gubitaka napraviti OpenAI u ovoj fiskalnoj godini, doskora bi bilo jedno veliko ništa i pokrio bi ih neki veliki partner, ali novi izveštaji pokazuju da su u prethodnoj fiskalnoj godini kompanije koje su kolektivno uložile čak 70 milijardi dolara u AI prihodovale ukupno – tri milijarde dolara. To je istovremeno lampica upozorenja za investitore, mogule i tehnopropovednike da možda ipak ne bi trebalo iznova bacati novac u bunar bez dna.

Da se razumemo, verovatno će neko pokriti bahaćenje najpoznatije svetske AI kompanije, ali virus je pušten na čitavu tehnološku industriju, uključujući i PC računare. Tako, umesto da pričamo o performansama i značajnim pomacima u domenu procesora i grafike, pričamo o tome ko će da ponudi AI obradu u lokalu. Ispostavlja se da je cloud koncept potpuno neupotrebljiv, jer bi energetska zahtevnost tolikih data centara s toliko AI čipova ozbiljno zapretila ukupnoj svetskoj proizvodnju struje, pa su se dosetili da AI obradu iz oblaka vrate u naše računare, i još to navode kao veliku korist za nas.

No, ne treba brkati stvari i reći da je AI beskoristan. Naprotiv, donosi vrlo interesantne mogućnosti i opcije, samo što one nisu podjednako dostupne svakome a prednosti nisu ravnomerno raspoređene, kako se to može naslutiti iz načina propagiranja AI koncepta. AMD je zapravo napravio vrlo solidan posao s novim Strix Point mobilnim čipovima i, to možemo komotno ustvrditi, preuzeo vođstvo u kompletnoj mobilnoj industriji. Ubedljiv miks osobina koje donose novi Strix Point procesori čine: odlične „klasične” performanse procesora, dominantno najbolje grafičke performanse integrisanog čipa koje čine čitavu mašinu daleko upotrebljivijom od polurešenja iz Qualcomm-a ili nepouzdanih Intel-ovih čipova, NPU koji donosi nominalno najbolje AI iskustvo (mada je za ovo još uvek prerano definitivno tvrditi bilo šta) i trajanje baterije koje je superiorno spram svih, sem Apple M3 čipa, ali i tu diše za vrat rivalu. Pride, ovo je istinsko x86 rešenje koje ne zahteva bilo kakve kompromise, prilagođavanja, prevodioce i slično.

ASUS-ova dominacija

Očekivano, jedan od prvih partnera koji ovakve mašine čine dostupnim širom sveta jeste tajvanski ASUS, koji je nedavno izbacio i AI PC baziran na Qualcomm čipovima, koji smo posmatrali relativno pozitivno. Međutim, ovo je prava stvar, budući da donosi nove mogućnosti na poznat, „domaći” teren.

Izuzetno nam se dopada koncept novog Zenbook S16 računara. Reč je o ultratankom i laganom računaru pristojnih dimenzija od 16 inča. Obično se ovakvi modeli prave u manjim dijagonalama, ali je neko shvatio da neće biti zgoreg da ponudi relativno tanku i laganu mašinu, debljine manje od 12 mm i mase od svega 1,5 kg, s pristojno velikim ekranom od 16 inča koji će omogućiti udoban rad u bilo kojim uslovima. Već smo imali posla s tankim i lakim šesnaesticama, poput ASUS ROG Zephyrus G16 laptopa, ali ovo je potpuno novi nivo, jer spram gejming modela ne mora da uključuje zahtevnu grafiku ili ogromne kulere, budući da je energetska efikasnost novih AMD čipova na veoma visokom nivou.

Računar je izuzetno lep iz ma kog ugla ga gledali, posebno kada posmatrate asimetrične šare na njegovom poklopcu. Izuzetno pozitivan utisak ostavlja i „pod prstima”, jer koristi novu vrstu materijala, koji ASUS naziva ceraluminium, odnosno keramički aluminijum, tvrdeći da je reč o visokotehnološkom keramičkom materijalu inspirisanom prirodom, koji donosi izuzetno visok stepen tvrdoće i izdržljivosti zadržavajući lakoću aluminijuma. Sam materijal je „uvezen” iz avio-industrije gde je dokazana izuzetna otpornost na habanje i mehanička oštećenja.

Odličan utisak zaokružuje 16-inčni OLED ekran osetljiv na dodir. Izvanredni ekran je 3K rezolucije (2880 × 1800 tačaka), sa 16 : 10 odnosom stranica i, podjednako bitno, odzivom od 120 Hz. Ukupan utisak korišćenja i konzumiranja sadržaja je jednostavno fantastičan.

AI hardver za AI eru

Već smo spomenuli da se AMD postarao za novu generaciju hardvera, koji stiže pod kolektivnom oznakom Strix Point. Konkretno, Zenbook S16 koristi AMD Ryzen AI 9 HX 370 procesor (čisto da primetimo da je AMD nakon godinu dana iz korena promenio nomenklaturu procesora da bi u ime uglavio „AI”), moćno 12-jezgarno rešenje koje radi na taktovima u rasponu od 2 GHz do 5,1 GHz. CPU ima 36 MB keš memorije i raspolaže odličnim performansama, ali i veoma dobrim odnosom performansi i potrošnje, što omogućava dugo trajanje baterije.

Druga bitna stavka je prisustvo nove RDNA 3.5 grafike, odnosno integrisanog Radeon 890M grafičkog čipa. Novi čip donosi ubedljivo bolje performanse spram Intel ARC i Qualcomm Adreno grafike, ali i grafičkog podsistema Apple M3 čipa. U tom pogledu, AMD nema nikakvu konkurenciju, iako je ovaj čip i dalje dvadesetak procenata sporiji od RTX 3050 diskretne grafike koja sama po sebi troši oko 40 W. Na ovaj način je postignuta izuzetna efikasnost, računar je i te kako sposoban za sve aspekte multimedijalne primene, a igranje manje zahtevnih igara je sasvim realistično.

Stižemo do AI dela koji je… u određenoj meri neproveriv. AMD ističe da novi AMD Ryzen AI engine donosi performanse do 81 TOPs, te XDNA NPU koji donosi još 50 TOPs. Međutim, to je teško proveriti na neki konkretan način, ili se uveriti da ovi engine-i funkcionišu skupa na usaglašen način. No, definitivno u teoriji raspolaže s dosta više AI potencijala od Intel-ovih ili Qualcomm-ovih rešenja (o Apple-u da i ne govorimo), tako da i u ovom domenu Strix Point čipovi odnose pobedu.

ASUS se postarao da osim standardnih rešenja u vidu Copilot-a, ChatGPT-ja i sličnih ponudi i par sopstvenih interesantnih rešenja koja će vam pomoći da AI upotrebite za nešto korisno. Osim preuzimanja posla zamućivanja pozadine i generisanja pozadina u video-pozivima, možete da generišete titlove u realnom vremenu kada gledate video-zapise. Tu je i multimedijalni centar sa AI organizacijom i pretragom fotografija u StoryCube AI aplikaciji, koja može drastično da unapredi vaše iskustvo. Sve u svemu, pohvale za ASUS po ovom pitanju.

Kvalitetnu konfiguraciju zaokružuju 32 GB LPDDR5 memorije, kao i 2 TB PCIe 4.0 SSD. Operativni sistem je Windows 11 u Pro varijanti, a tastatura i tačped donose izvanredno iskustvo u realnoj upotrebi. To se naročito odnosi na tačped, koji je definitivno najvećih dimenzija koje smo ikada videli na bilo kom laptopu.

AI, AI, AI

U međuvremenu, halama Altmana Crvjezika, koje su nekada popunjavali tehnološki entuzijasti, inženjeri, ljudi istinske vizije, danas tumaraju bizMismeni, tehnoevanđelisti i marketari ilonmaskovskih ambicija, ali i telesnog izgleda (pre brojnih korektivnih operacija). Nadmeću se ko će više puta uskliknuti „AI”, ne shvatajući da se asimptota na grafikonu troškova i rezultata nepovratno okrenula.

Savetujemo vam da u momentu aktuelne AI halabuke i konstantnog davljenja AI pričom sa svih strana ostanete čvrsto na zemlji i birate svoj budući računar računajući na AI kao na solidan bonus, ali ne i primarnu osobinu. Upravo je u tome i lepota izvanredno balansiranog ASUS Zenbook S16 računara – donosi superiorne i ubedljive performanse u miksu koji čine tradicionalne x86 performanse, grafičke performanse, mogućnosti lokalne AI obrade i odlično trajanje baterije, sve to u izuzetno dopadljivom i privlačnom pakovanju s modernim tehnologijama koje ne počinju samo na „a” i završavaju na „i”. Reč je o računaru koji je veoma lako preporučiti bilo kome, bez obzira na namenu i upotrebu (dobro, nije baš reč o gejming računaru, ali razumete šta želimo da kažemo). Odličan izbor, čak i u AI eri.

