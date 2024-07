Atari proširuje kolekciju igara povodom 50. godišnjice

Atari je praktično započeo celu priču o kućnim konzolama za igranje sa modelom 2600, pretečom NES-a. Ta konzola je stara 45 godina, a sama kompanija Atari je osnovana pre više od 50 godina. Da bi prvobitno obeležila svoj 50. rođendan, kompanija je izdala robusnu kolekciju igara pod nazivom Atari 50: The Anniversary Celebration. Sada, ova kolekcija dobija značajno ažuriranje sa skoro 40 dodatnih igara, iako Atari još nije objavio kompletan spisak novih naslova.

Proširena kolekcija igara i nove vremenske linije

Ovo povećava ukupni broj dostupnih igara u ovoj kolekciji na skoro 130, koje potiču iz više kućnih i prenosivih konzola. Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition takođe dodaje dve nove vremenske linije u softver. Ove vremenske linije su interaktivne lekcije o istoriji kompanije, kompletne sa video segmentima i igrivim igrama.

Jedna od vremenskih linija je duboko istraživanje istorije kompanije pod nazivom The Wider World of Atari. Ovo uključuje retrospektive klasične arkadne kabine Berzerk, kreatora Pong-a Al Alcorna i umetnice Evelyn Seto, koja je dizajnirala ikonični logo kompanije. Vremenska linija The First Console War istražuje borbu između Atari 2600 i Intellivision-a, što je bila uvertira u rivalitet između Nintenda i Sege. Usput, Atari je upravo kupio Intellivision, čime je zvanično okončano rivalstvo.

Cena i dostupnost

Ažuriranje stiže ove jeseni i biće konačna verzija za buduće kupce. Za nove kupce, Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition koštaće 40 dolara, dok će Steelbook izdanje koštati 50 dolara. Biće dostupno na gotovo svim platformama, uključujući Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i PC. Fizičko Steelbook izdanje, koje je samo za Switch i PS5, dolazi sa umetničkim karticama, znakovima iz arkadnih igara, replikama vizitkarti i drugim dodacima.

