Australija gasi 3G mrežu

U narednim mesecima Australija će ugasiti svoju 3G mrežu.

Tokom prošle godine Vodafone je bila prva telekomunikaciona kompanija koja je ugasila svoju 3G mrežu, do kraja godine to će početi da čine ostale kompanije u Australiji. Do kraja oktobra 3G mreža će biti u potpunosti ugašena.

Procena iz 2023. godine pokazuje da je u Australiji oko 3 miliona uređaja koji se oslanjaju na 3G mrežu. To uključuje telefone, automobile, tablete i sigurnosne kamere. Ovi uređaji neće moći da rade nakon gašenja mreže. Vlada je upozorila da oko 740.000 4G telefona neće moći da pozove hitne službe nakon gašenja jer se ovi pozivi oslanjaju na 3G mrežu.

Najveći deo mreže Australije je 4G dok je 5G mreža nešto manje od 13%. Gašenjem 3G mreže u najvećoj meri biće ugroženi medicinski alarmi. Samo gašenje neće u velikoj meri da ugrozi stanovištvo jer se većina već duže vreme koristi drugim mrežama.

Postoji zabrinutost da će isključivanje 3G mreže smanjiti pokrivenost mobilnom mrežom u regionalnim oblastima koje još uvek nemaju pristup 4G ili 5G. Međutim, pokrivenost 4G je veoma slična 3G, tako da se očekuje da će ovi nedostaci biti brzo otklonjeni.

Izvor: 9news.com.au

