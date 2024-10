BIZIT 2024: Oči u oči – uživo ili online?

Iako smo tokom pandemije korona virusa navikli da mnoge stvari obavljamo online, komunikacija uživo i dalje je veoma važna. Istina je da mnoge stvari možemo da naučimo preko e-kurseva, tačno je da se online konferencije lakše organizuju i manje koštaju, u pravu su i oni koji kažu da neko rešenje, opremu ili softver lako možemo da kupimo preko interneta, ali razliku ipak čine ljudi, baš oni koje srećemo uživo.

Upoznavanje klijenata i kolega uživo pre svega obezbeđuje povezanost koja se u online prostoru teško ostvaruje. Na taj način se grade i bolje veze iz kojih nastaje saradnja koja otvara vrata inovativnim rešenjima, novim idejama, efikasnijim strategijama. Eksperti tvrde da se znanje lakše deli i prenosi oči u oči, da se odluke lakše donose kada su saradnici u neposrednoj blizini.

Jedan od najvećih nedostataka online predavanja, sastanaka i konferencija je to što gestovi ne mogu da se pročitaju jednako dobro kao kada se komunicira licem u lice. Govor tela, izrazi lica i gledanje u oči takođe služe za prenošenje vrednih informacija, a među prisutnima stvaraju vezu koja u online situacijama najčešće izostaje.

Iako video pozivi i konferencije u virtuelnim prostorima ponekad mogu da budu korisni, sastanci uživo imaju niz prednosti. Jedna od glavnih je to što se lakše čitaju neka mikro-ponašanja i govor tela, zahvaljujući čemu se bolje razume ono što predavač pokušava da prenese, dok govornik bolje vidi kako publika reaguje na ono što joj priča. Tokom online konferencije učesnici mogu da ostave komentare u kojima tvrde da im se neka ideja sviđa, ali bi njihov govor tela možda preneo drugu poruku, što bi predavaču dalo priliku da promeni tok predavanja i ponovo zainteresuje sve prisutne. Neverbalni signali dakle mogu da pokvare, ali i da poboljšaju komunikaciju.

Konferencije uživo

Kada se konferencija održava u fizičkom prostoru učesnici lakše i brže postavljaju pitanja, a rizik da se nešto pogrešno shvati je smanjen. Uživo lakše možemo da ustanovimo da li nam se neko dopada ili ne, jer je za svaki posao važno da sa saradnicima komuniciramo istim jezikom. Uživo se i lakše komunicira o idejama, tehnički problemi su ograničeni, a manje je i stvari koje skreću pažnju i dekoncentrišu učesnike – sve je fokusirano na ono što se govori na bini.

Fizičko prisustvo na sastancima je često važno kada neko želi da maksimalno iskoristi mogućnosti koje se nude. Učesnici češće započinju konverzaciju, najpre zbog toga što se ne kriju iza ekrana, pa tako postavljaju pitanja koja im u online uslovima možda ne bi ni pala na pamet. Na virtuelnim konferencijama su kamere i mikrofoni često isključeni, dok na analognim nema te mogućnosti – učesnik učestvuje u komunikaciji čak i kad ćuti. Što se više ljudi uključuje, više se ideja deli, pa je i krajnji ishod neuporedivo bolji.

Mišljenje stručnjaka

Stručnjaci ističu da se tokom boravka u istom prostoru gradi posebna vrsta poverenja – prisutni mogu da vode i neobavezne razgovore, što tokom online konferencija i sastanaka nije moguće, dakle imaju mogućnost da se povezuju i na opuštenije načine, što je često vrlo dobra osnova za kvalitetan poslovni odnos koji će duže trajati.

U studiji koju je izveo Forbes Insight 95% ispitanika kaže da su konferencije i sastanci uživo ključni za građenje i održavanje dugoročnih poslovnih veza. Tvrde da LinkedIn poruke i video pozivi mogu da posluže u nekim situacijama, ali da se s njima kao jedinim alatima retko daleko odmakne. Oni koji isključivo tako komuniciraju se nikada stvarno ne upoznaju, a bez toga nema ni poverenja koje je u svakom poslu važno. Sastanak licem u lice pokazuje još nešto – da su i učesnici i predavači spremni da ulože napor kako bi došli na neku lokaciju da čuju i upoznaju nekoga, što ukazuje da cene potencijal koji taj događaj ima.

Svako voli da ponekad radi iz udobnosti svog doma, da neku konferenciju isprati u pidžami, ali su mnoge kompanije svoje radnike ipak vratile u kancelarije. To ne znači da se veruje da je tradicionalno radno vreme od 9 do 5 naročito važno, ali ukazuje na to da se vrednuje prisustvo uživo. Dok se mnoge firme okreću hibridnom radnom vremenu, koje rad od kuće kombinuje s radom u kancelariji, konferencije su još uvek najbolje uživo, budući da nude priliku za umrežavanje s onima koji mogu da nam pomognu na našem poslovnom putu.

Kad se neka grupa ljudi potrudi da za učesnike organizuje konferenciju na kojoj će biti moguće sve ono što susreti uživo nude, radi se o prilici koju ne bi trebalo propustiti. Zašto? Kada kupujemo neko rešenje, hardver ili softver, uglavnom sve lepo radi, a saveti mogu da se dobiju i preko poruka. Razliku u tim situacijama uvek čine ljudi, koje bi što pre trebalo upoznati izvan virtuelnog sveta. Oni koji stoje iza rešenja su jako bitni, i sa njima bi trebalo dobro da se razumemo. Ako nešto prestane da radi, pokvari se, dobavljači su glavni, a to kako će oni reagovati i koliko će nam brzo rešiti problem je nešto što najbrže možemo da saznamo uživo.

Sve ovo možete da ostvarite na predstojećoj BIZIT konferenciji koja će se održati 6. i 7. novembra u hotelu Metropol. Pozivamo sve zainteresovane da se prijave i da rezervišu svoja mesta u publici na vreme. Vidimo se na BIZIT-u!

Autor: Milan Živanović

Podelite s prijateljima

Tweet