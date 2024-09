BIZIT 2024 partner: ENEL PS

Projektovanje, izgradnja i održavanje energetskih postrojenja je ono o čemu će biti reči na BIZIT konferenciji u bloku posvećenom IT infrastrukturi i inženjeringu, 6. i 7. novembra u hotelu Metropol. Eksperti iz kompanije ENEL PS koja je i ove godine partner manifestacije potrudiće se da odgovore na sva vaša pitanja i nedoumice.

Kompanija ENEL PS, lider u oblasti elektroenergetike, ove godine ponosno obeležava značajan jubilej – 30 godina uspešnog poslovanja! Od svog osnivanja, ENEL PS se profilisao kao prepoznatljivo ime u industriji, zahvaljujući posvećenosti kvalitetu, inovacijama i stručnosti u pružanju sveobuhvatnih usluga i rešenja za elektroenergetske sisteme.

Tokom proteklih trideset godina, ENEL PS je prošao impresivan razvojni put, stalno prateći najnovije tehnološke trendove i implementirajući ih u svoje poslovanje. Od skromnih početaka, kompanija je izrasla u jednog od vodećih igrača u oblasti projektovanja, izgradnje i održavanja energetskih postrojenja. Naš portfolio obuhvata širok spektar usluga, uključujući projektovanje i inženjering elektroenergetskih sistema, proizvodnju elektroopreme, izvođenje radova, kao i pružanje usluga održavanja i servisa. Standardizovanjem procesa rada i uvođenjem vrhunskih stručnjaka u kompanijski tim, koji broji preko 100 zaposlenih, stvorena je snažna profesionalna baza znanja i iskustva. Kreirajući rešenja prema potrebama klijenata i njihovim ciljevima, prate se i primenjuju napredna tehnološka rešenja, metodologije i svetski priznati tehnički standardi.

Jedan od ključnih faktora uspeha ENEL PS-a je kontinuirano ulaganje u istraživanje i razvoj, kao i u usavršavanje zaposlenih. Kompanija se može pohvaliti visokokvalifikovanim timom stručnjaka, koji su nosioci brojnih inovativnih rešenja na tržištu. Uz to, ENEL PS je posvećen implementaciji održivih rešenja i tehnologija koje doprinose zaštiti životne sredine, čime se dodatno ističe kao društveno odgovorna kompanija.

U narednim godinama, ENEL PS će nastaviti da postavlja standarde u industriji, kombinujući bogato iskustvo sa vizijom budućnosti. Planovi za budućnost uključuju ulaganje u napredne tehnologije poput veštačke inteligencije i automatizacije, što će omogućiti kompaniji da ostane ispred konkurencije i zadovolji rastuće potrebe svojih klijenata.

ENEL PS sa optimizmom gleda u budućnost, svesni da je njihova snaga u sposobnosti da se prilagode promenama i da se neprestano razvijaju. Svoje poslovanje će i dalje graditi na temeljima poverenja, kvaliteta i inovacija, sa ciljem da i u narednih 30 godina nastave da budu sinonim za pouzdanost i izvrsnost u elektroenergetskom sektoru.

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još vremena, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku, a do tada izdvajamo vam jedno izlaganje koje je ENEL PS imao na BIZIT-u:

