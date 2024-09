BIZIT 2024 partner: Heliant

Posebnu pažnju na BIZIT konferencijama privlači tema o zdravlju i digitalizaciji u zdravstvu. Zato se i ove godine među partnerima konferencije našla kompanija Heliant.

Heliant je domaća IT kompanija specijalizovana za razvoj naprednih softverskih rešenja i pružanje konsultantskih usluga u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Osnovana sa misijom da unapredi poslovanje svojih klijenata, kompanija Heliant se danas pozicionira kao regionalni lider u digitalizaciji i transformaciji zdravstvenog sistema, kombinujući inovacije u tehnologiji i zdravstvu.

Kompanija je prepoznatljiva po svom zdravstvenom informacionom sistemu Heliant Health, koji koristi više od 80% doktora u domovima zdravlja širom Srbije. Ovaj softver, koji ispunjava sve kriterijume Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), omogućava jednostavnije, sigurnije i efikasnije upravljanje zdravstvenim podacima pacijenata.

Pored Heliant Health sistema, kompanija razvija i druge softverske proizvode, uključujući poslovni informacioni sistem Moneo i laboratorijski Infolab LIS. Upravo mogućnost integracije ova tri informaciona sistema daje najveću konkurentsku prednost kompaniji.

Ostala softverska rešenja kompanije su Fibi, platforma za poslovnu inteligeniju u zdravstvu, Regix, registri pacijenata u obliku baza podataka, Hedex, servis koji olakšava preuzimanje i učitavanje šifarnika u zdravstveni informacioni sistem Heliant, Touch, mobilne aplikacije za pacijente, i Cloud, najnapredniji zdravstveni informacioni sistem za manje i srednje privatne zdravstvene ustanove.

Kompanija Heliant je 2021. sertifikovana od strane evropskog konzorcijuma EHDEN (eng. European Health Data & Evidence Network) za mapiranje zdravstvenih podataka iz različitih formata u standardizovan format koji omogućava prikupljanje informacija o pacijentima, posetama, pruženim uslugama, dijagnozama i lekovima u različitim ustanovama na istovetan način. Kao jedan od saradnika na EHDEN projektima, Heliant aktivno učestvuje u naučnim i kliničkim studijama, zajedno sa institucijama i kompanijama u Evropi i svetu.

Heliant informacioni sistemi koriste se u preko 300 ustanova u zemlji i inostranstvu, i rezultat su petnaestogodišnjeg iskustva u razvoju i implementaciji softvera u oblasti zdravstva i finansija. Više od 100.000 krajnjih korisnika iz javnog i privatnog sektora naša su najbolja preporuka i govore o našoj vrednosti, dugoročnom i pouzdanom partnerstvu, kao i doslednom kvalitetu.

Heliant nastavlja da igra ključnu ulogu u digitalizaciji i modernizaciji zdravstvenog sektora, ali i drugih oblasti, kroz svoje softverske proizvode koji omogućavaju efikasnije i kvalitetnije poslovanje.

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još vremena, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku, a do tada izdvajamo vam prošlogodišnje učestvovanje Heliant-a u panelu na BIZIT-u čija je tema upravo bila digitalizacija zdravstva:

