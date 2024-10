BIZIT 2024 partner: Hewlett Packard Enterprise

Digitalna transformacija poslovanja je nepresušna, obimna tema i večiti hajlajt BIZIT konferencija a jedan od ovogodišnjih partnera konferencije pomaže svojim korisnicima da iskoriste svoje iskustvo i stručnost kako bi rešili svoje najhitnije IT izazove i izabrali pravi put za dalji razvoj svog poslovanja. Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium je ekskluzivni zastupnik kompanije Hewlett Packard Enterprise (HPE) u odabranim zemljama Evrope i Afrike.

Zajedno sa HPE-om, pomažu korisnicima u korišćenju naprednih tehnologija u cilju skraćivanja vremena potrebnog za pretvaranje ideja u realnost. Zauzvrat korisnici utiču na samu promenu industrija, tržišta, kao i načina života. Neki od njihovih korisnika svoje poslovanje zasnivaju na tradicionalnom IT okruženju. Drugi korisnici su pak preusmereni na računarsku infrastrukturu „u oblaku“, dok se većina korisnika oslanja na kombinaciju ovih vidova infrastrukture, koja im omogućava optimizaciju poslovnih procesa. Bez obzira na to gde se nalazite na vašem IT putovanju, HPE je tu da vam pruži najbolju tehnologiju i rešenja koja su vam potrebna za vaš poslovni uspeh.

HPE je globalna kompanija od Edge-a (ivice mreže) do Cloud-a (oblaka) napravljena da transformiše vaše poslovanje, pomažući vam da povežete, zaštitite i analizirate sve svoje podatke i aplikacije gde god da se nalaze, “od ivice do oblaka”, i jednostavno, brzo i efikasno pretočite dobijene uvide u poslovne rezultate.

Ubrzajte svoje poslovne rezultate sveobuhvatnim rešenjima, od Edge-a do Cloud-a, HPE je tu da vam pomogne u postizanju poslovnih uspeha!

Ponosni su što je Hewlett Packard ili HP, od kojeg potiču, bio među prvim američkim IT vendorima koji je otvorio kancelariju u Srbiji. Kompanija je prisutna u Srbiji od 2002. godine, a uspešno posluje u svim segmentima, u poslovnim i strukturnim promenama i pristupu učešća na tržištu, kao svetski IT lider, doprinoseći razvoju samog IT tržišta kako globalno, tako i u Srbiji, ali i mladih talenata kojima pruža priliku za razvoj karijere.

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još vremena, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku.

Podelite s prijateljima

Tweet