BIZIT 2024 partner: Oblak Tehnologije

Na ovogodišnjem Bizit-u, 6. i 7. novembra u Hotelu „Metropol“, Oblak Tehnologije predstaviće vam dva jedinstvena softvera: KickOff CRM i OblakPOS, a o njima će govoriti Ivan Novaković, Head of Software Engineering u kompaniji Oblak Koder, u svom predavanju „Formula za uspeh u maloprodaji sa POS i CRM sistemima“.

Konkurencija je sve veća, zahtevi sve raznovrsniji, očekivanja neprestano rastu – tako izgleda savremeno poslovanje. U centru svega uvek i zauvek ostaje klijent. I, na neki način, on odlučuje o svemu. Hteli to ili ne, klijentu morate da udovoljite. Sa njim gradite odnos i zaslužujete njegovo poverenje. Upravo tu leži fokus poslovanja kompanije Oblak Tehnologije: u efikasnom upravljanju odnosima s klijentima i dobrom iskustvu tokom same prodaje.

Kako to radimo? Uz pomoć dva sistema, kompleksno stvorena i nikad lakša za upotrebu. Ključ je u prilagođavanju. Naši softveri su visoko adaptibilni svakom poslovanju, i lako se integrišu sa postojećim sistemima. O njima ćete mnogo više saznati ako posetite štand Oblak Tehnologije, a evo i kratkog predstavljanja.

KickOff CRM – Jednostavno upravljanje odnosima sa klijentima

U svetu gde su informacije ključ uspeha, https://kickoffcrm.com/ daje sveobuhvatnu platformu koja omogućava da detaljno pratite potrebe i ponašanje svakog klijenta i interakcije sa njim.

Upravljajte kontaktima, automatizujte prodaju, pojednostavite praćenje analitike i izradu izveštaja… – https://kickoffcrm.com/funkcije/ postaće vaš nezamenljiv saradnik.

OblakPOS – Prodajno mesto koje ide korak dalje

OblakPOS je savremeno POS rešenje koje integriše funkcionalnosti fiskalizacije, elektronskog fakturisanja i upravljanja zalihama, dajući prodavcima potpunu kontrolu nad poslovanjem.

Softver je intuitivan, prilagođen korisnicima, bez potrebe za složenim obukama, što Oblak POS čini idealnim i za male prodavnice i za velike lance.

Posetite Oblak Tehnologije na Bizit-u https://bizit.oblakteh.rs/prijava-pos/ i unapredite svoje poslovanje u svim segmentima: dobićete verne klijente i olakšati pretprodajne i prodajne procese. To je uspeh.

