BIZIT 2024 partneri: RNIDS

Ovogodišnja BIZIT konferencija održaće se ove godine jedanaesti put u već dobro poznatom terminu, prva sreda i četvrtak u novembru. Za tradicionalno sjajan program biće zaduženi i partneri BIZIT-a koje ćemo vam u ovom serijalu objava predstavljati. Prvi među njima je Registar nacionalnog internet domena Srbije skraćeno RNIDS koji će biti i koorganizator panela.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) upravlja registrom naziva nacionalnih .rs i .srb domena i kritičnim delovima infrastrukture za nacionalne internet domene, obezbeđujući njihovo besprekorno funkcionisanje i nesmetanu dostupnost iz bilo koje tačke interneta. RNIDS-u je upravljanje .rs i .srb domenima, uz podršku nadležnog ministarstva Republike Srbije, delegirao ICANN − organizacija odgovorna za upravljanje globalnom adresnom strukturom interneta.

Svoje poslovanje baziramo na najboljoj praksi i iskustvima vodećih svetskih registara internet domena najvišeg nivoa, uz upotrebu savremenih tehnoloških rešenja. Na naše internet servise oslanja se preko 50.000 preduzeća. Ako bi neki naziv domena bio nedostupan, veb-stranica na njemu ne bi bila vidljiva, onlajn servis na njemu ne bi radio, a njegovi korisnici ne bi mogli da razmenjuju elektronsku poštu. Ključni servisi RNIDS-a rade na višestrukim lokacijama i omogućavaju neprekidno pružanje usluga i u situacijama kada dođe do kvara na opremi, ili prekida u komunikacijama. Sistemi koji podržavaju .rs i .srb domene rade bez prekida otkako su naši nacionalni domeni postali vidljivi na internetu.

Osim tehničke, RNIDS ima i administrativnu ulogu, jer definiše pravila koja regulišu registraciju naziva nacionalnih domena, kao i sporove u vezi sa njima.

Takođe, RNIDS aktivno radi na edukaciji i promovisanju odgovarajućeg prisustva na internetu. Znanje koje smo stekli tokom godina delimo širom Srbije kroz konferencije i stručne skupove koje organizujemo, ili na kojima učestvujemo, u saradnji sa predstavnicima lokalne internet zajednice.

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još vremena, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku, a do tada izdvajamo vam jedno izlaganje koje je RNIDS imao na BIZIT-u:

