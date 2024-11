Blizzard obeležava 30 godina Warcraft-a

Ove godine se obeležava 30 godina postojanja Warcraft univerzuma, ali neće biti tradicionalnog BlizzCon okupljanja kako bi se proslavio ovaj jubilej. Umesto toga, Blizzard organizuje prenos uživo kao zamenu za ovaj događaj.

Warcraft 30th Anniversary Direct: Šta očekivati?

Blizzard je najavio da će specijalni Warcraft 30th Anniversary Direct prenos početi u sredu, 13. novembra, u 19:00 po srednjeevropskom vremenu. Događaj će biti emitovan uživo na zvaničnim kanalima Blizzarda na Twitch-u, YouTube-u i TikTok-u.

Iako nema mnogo detalja o tome šta fanovi Warcraft-a mogu da očekuju, jedno je sigurno – biće održan specijalan koncert povodom 20. godišnjice igre World of Warcraft. Nakon prenosa uživo, Blizzard će emitovati koncert pod nazivom World of Warcraft: 20 Years of Music iz Švajcarske. Na ovom koncertu će 21st Century Orchestra i horovi Tales of Fantasy, Ardito i Madrijazz Gospel izvoditi odabrane pesme sa čuvene muzičke podloge iz MMORPG igre.

Još u aprilu, Activision Blizzard je najavio da ove godine neće biti BlizzCon okupljanja, uprkos značajnom jubileju World of Warcraft-a. Ovo možda nije iznenađenje s obzirom na to da je kompanija imala izazovne godine. Microsoft je početkom godine uključio Activision Blizzard u talas otpuštanja koji je obuhvatio 1.900 radnika, zajedno sa ZeniMax-om, a kompanija je nakon toga formirala najveći sindikat u industriji.

