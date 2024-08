Bungie otpušta 220 zaposlenih

Industrija igara je već duže vreme pogođena talasima otpuštanja i zatvaranjem studija, a izgleda da se taj trend neće uskoro zaustaviti. Najnoviji krug otpuštanja dolazi iz Sony-jevog studija Bungie, najpoznatijeg po igri Destiny 2.

Autori igre Destiny 2

Pete Parsons, glavni izvršni direktor Bungie-ja, objavio je na zvaničnom sajtu da će kompanija ukinuti 220 radnih mesta, što čini oko 17 posto radne snage. Ovaj krug otpuštanja najviše pogađa izvršne i visoko rukovodeće pozicije, ali Parsons je takođe napomenuo da će “ove akcije uticati na sve nivoe kompanije.”

Parsons je potrebu za otpuštanjem objasnio nizom faktora, uključujući “rast troškova razvoja,” “promene u industriji” i “trajne ekonomske uslove.” Takođe je naveo da će studio usmeriti svoje razvojne napore “isključivo na Destiny i Marathon.”

Čini se da su Bungie i Sony imali nesuglasice oko ekonomskih pitanja. Predsednik Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, tokom februarskog poziva za investitore izrazio je želju za većom “odgovornošću” u vezi sa budžetima i rasporedima od strane rukovodstva Bungie-ja. Destiny 2 je zabeležio značajan pad u broju igrača i prihodima koji su bili 45 posto ispod projekcija, prema izveštaju PC Gamer-a.

Prošlog oktobra, Bloomberg je izvestio da je Bungie morao otpustiti neodređen broj zaposlenih što je izazvalo primetna kašnjenja u razvoju njihove sledeće igre Marathon i ekspanzije za Destiny 2. Mesec dana kasnije, Bungie je najavio da mora odložiti datum izlaska ekspanzije The Final Shape za Destiny 2 sa februara na jun.

Razni Sony-jevi studiji za igre takođe su zabeležili značajna otpuštanja u poslednjih nekoliko meseci. Sony je u februaru objavio da mora eliminisati oko 900 pozicija u svojoj PlayStation diviziji, kao i u Timovima za Tehnologiju, Kreativu i Podršku. Ovi rezovi su takođe pogodili studije kao što su Insomniac, Naughty Dog i Guerilla, koji su proizveli neke od najvećih naslova za PlayStation 5, poput Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us i Horizon Forbidden West. Sony je takođe zatvorio svoj londonski studio nakon više od 20 godina rada, a koji je bio usred razvoja nove fantazijske co-op multiplayer igre za PS5.

