Castlevania stiže 27. avgusta

Još jedan video igra crossover uskoro stiže u Dead by Daylight. Behaviour Interactive je objavio da će ranije najavljeno poglavlje Castlevania biti dostupno 27. avgusta. Oni koji ne mogu da čekaju zvanično izdanje mogu ga odmah isprobati na javnoj testnoj verziji na Steamu.

Nova poglavlja u Dead by Daylight

Ovo poglavlje donosi novog ubicu i preživelog u The Fog. Naravno, najnoviji ubica koji se pridružuje ekipi je Drakula. Kada je on ubica, mogli biste videti njegov dvorac kako se izdiže na horizontu mape.

On je prvi ubica koji može menjati oblike. U vampirskom obliku, Drakula „vreba svoj plen, u stanju je da prizove plamenove koji pale meso i pretvaraju kosti u pepeo,“ navodi Behaviour. Kao slepi miš, može se kretati brzo i tiho. Kada je vuk, Drakula je nemilosrdni lovac.

Što se tiče novog preživelog, to je Belmont, ali možda ne onaj koji vam prvi pada na pamet. Možete igrati kao Trevor Belmont, vešt lovac na vampire. Iako možda nije najjači član Belmontove krvne loze, njegova sposobnost timskog rada i pronalaženja saveznika u kritičnim trenucima trebala bi mu pružiti solidnu šansu u The Fog.

Novi sadržaji i najave

Do sada ove godine, Behaviour je doveo Alana Wake-a, Laru Kroft iz Tomb Raider-a i Dungeons and Dragons u DbD. Originalno poglavlje će stići u decembru. To nije sve, jer se izdavač sprema da objavi spinoff igru pod nazivom The Casting of Frank Stone 3. septembra. To će biti narativna horor-avantura u stilu prethodnih projekata developera Supermassive, poput Until Dawn i The Quarry.

