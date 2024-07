Centar za istraživačko novinarstvo tužio OpenAI

Centar za istraživačko novinarstvo (CIR), najstarija neprofitna redakcija u SAD-u koja proizvodi Mother Jones i Reveal, tužila je OpenAI i Microsoft na saveznom sudu u četvrtak zbog navodnog korišćenja njihovog sadržaja za obuku AI modela bez pristanka ili naknade. Ovo je poslednja u nizu tužbi koje su podneli izdavači i kreatori, optužujući generativne AI kompanije za kršenje autorskih prava.

Nepravedno korišćenje novinarskog rada

“OpenAI i Microsoft su počeli da prisvajaju naše priče kako bi njihov proizvod bio moćniji, ali nikada nisu tražili dozvolu niti ponudili naknadu, za razliku od drugih organizacija koje licenciraju naš materijal,” izjavila je Monika Bauerlein, izvršna direktorka CIR-a, u saopštenju. “Ovo ponašanje slobodnih putnika nije samo nepravedno, već je i kršenje autorskih prava. Rad novinara, u CIR-u i svuda, je dragocen, i OpenAI i Microsoft to znaju.” Bauerlein je dodala da OpenAI i Microsoft tretiraju rad neprofitnih i nezavisnih izdavača “kao besplatan sirovi materijal za svoje proizvode,” i da takvi potezi generativnih AI kompanija štete javnom pristupu istinitim informacijama u “nestajućem novinskom pejzažu.”

Tužba CIR-a, koja je podneta na saveznom sudu u Manhattan-u, optužuje OpenAI i Microsoft, koji poseduju skoro polovinu kompanije, za višestruko kršenje Zakona o autorskim pravima i Digital Millennium Copyright Act-a.

Novinske organizacije nalaze se na raskrsnici sa generativnim AI. Dok se CIR pridružuje izdavačima kao što su The New York Times, New York Daily News, The Intercept, AlterNet i Chicago Tribune u tužbi protiv OpenAI-a, drugi izdavači su odlučili da sklope licencne ugovore sa kompanijom. Ovi ugovori će omogućiti OpenAI-u da trenira svoje modele na arhivama i tekućem sadržaju koji objavljuju ti izdavači i citira informacije iz tih izvora u odgovorima koje nudi ChatGPT.

Istog dana kada je CIR tužio OpenAI, TIME magazin je najavio dogovor sa kompanijom koji bi joj omogućio pristup arhivama starim 101 godinu. Prošlog meseca, OpenAI je potpisao višegodišnji ugovor vredan 250 miliona dolara sa News Corp-om, vlasnikom The Wall Street Journal-a, za obuku svojih modela na više od desetak brendova koje poseduje izdavač. Financial Times, Axel Springer (vlasnik Politico i Business Insider), The Associated Press i Dotdash Meredith takođe su potpisali ugovore sa OpenAI-om.

Izvor: Engadget

