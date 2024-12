ChatGPT projekti i AI ćaskanje 

OpenAI uvodi funkciju pod nazivom „Projekti“ u ChatGPT. To je u osnovi sistem fascikli koji olakšava organizovanje stvari na kojima radite dok koristite AI chatbot.

Kao što je prikazano u demo videu, vaša lista projekata će se pojaviti na bočnoj traci. Ako napravite novi projekat, možete da uradite stvari kao što je uređivanje naslova, postavljanje boje za ikonu projekta i dodavanje datoteka, kao i uputstva za prilagođavanje načina na koji ChatGPT reaguje na stvari u tom pojedinačnom projektu. Takođe možete dodati prethodne razgovore u svoj projekat da biste ih pratili.

Nova funkcija izgleda kao prilično koristan način da pratite, u nedostatku bolje reči, svoje projekte. Tokom demo videa, zaposleni u OpenAI pokazao je primere kako koriste projekte za planiranje razmene poklona Tajnog Deda Mraza i za održavanje kuće. U zavisnosti od vaših potreba, to bi mogao biti bolji način rada na projektu od moje uobičajene metode, koja baca sve što mi padne na pamet u Apple Note.

Projects se danas pokreće korisnicima ChatGPT Plus, Pro i Teams-a. Doći će do besplatnih korisnika „što je pre moguće“, a do korisnika Enterprise i Edu „rano u novoj godini“, prema OpenAI CPO Kevin Weil.

Projekti su najavljeni kao 7. dan OpenAI-ovih 12 dana „brod-masa“. Prethodne najave uključivale su izdavanje Sora video generatora, ChatGPT-ov Canvas prikaz i pretplatu na ChatGPT Pro od 200 USD mesečno.

Izvor: TheVerge

