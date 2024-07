Dobre, stare igre: Driver (1999)

Driver iz 1999. godine je akciona video igra i prvi nastavak onoga što će kasnije postati serijal. U vreme kada se pojavila je bila pravo remek-delo, a mnogi se i danas s nostalgijom sećaju jurnjave sa policijom.

U istoriji igara sa automobilima za PlayStation ništa ne može da priđe ovoj igri. Iskustvo nisu zaboravili svi koji su igru isprobali bar jednom, posebno ako se to dogodilo u vreme kad je izašla. Radnja se dešava u dinamičnom, urbanom okruženju kojim vladaju vozila sa zverskim motorima. Igrač se vraća u sedamdesete godine prošlog veka, pa sev liči na serije kao što su Starsky and Hutch i The Dukes of Hazzard, te filmove Bullitt i The French Connection. U samom centru su naravno jurnjave s automobilima.

Kažu da je 1999. bila dobra godina za PlayStation igre, a Driver je tu da to i dokaže. Ako žudite za tim vremenima, ovo je igra za vas – ljubitelji kažu sjajna, a uvek je dobro da svaku tvrdnju proverite sami.

