Dobre, stare igre: Prince of Persia

Originalna igra Prince of Persia izašla je pre čitavih 35 godina, a mnogi su čuli za nju, iako je nikada nisu igrali.

Christian Donlan za Eurogamer piše da je oduvek osećao da Prince of Persia nije obična igra, da u sebi krije nešto ispred svog vremena , pomalo jezivo – najviše to što se glavni junak kreće skoro potpuno prirodno. Iako je zaplet jednostavan – pronađi i spasi princezu – priča se menja, teče, prati i dobre i loše likove. Zanimljivo je da je finalna borba u igri nastala po ugledu na okršaj Errol Flynna i Basil Rathbonea u filmu The Adventures of Robin Hood.

Svaka igra vremenom postaje istorijski dokument, svedočanstvo o jednom vremenu. To posebno važi za igru Prince of Persia koja i danas izgleda kao čudo, kao nešto što je spojilo staro i novo i uticalo na mnoge igre koje su došle posle (Tomb Raider na primer).

