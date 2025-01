Epic Games danas poklanja igru Kingdom Come: Deliverance

Epic Games Store za praznike poklanja razne igre, a danas je to Kingdom Come: Deliverance. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 2. januara u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Kingdom Come: Deliverance je RPG koja se odvija u otvorenom svetu. Igrač se „budi“ usred avanture u Rimskom carstvu – roditelji su mu ubijeni i sada želi da ih osveti. Želja za osvetom raste dok neprijateljske vojske nadiru, a glavni junak pravi izbore i ispunjava zadatke koji utiču na tok igre. Ulazi u dvorce, putuje kroz šume, istražuje sela, a srednjovekovna atmosfera povećava napetost. Oni koji su igru već igrali dali su joj najviše ocene, a mnogi tvrde da se radi o jednoj od najboljih RPG u kojoj sve izgleda skoro besprekorno.

Ljubitelji ratova i prošlih vremena će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Kingdom Come: Deliverance inače košta oko 29 evra.

