Epic Games poklanja dve igre: Uštedite 80 evra

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Lego Star Wars: The Skywalker Saga i Bus Simulator 21 Next Stop. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 12. decembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Lego Star Wars: The Skywalker Saga je igra koja se izdvaja. Bar tako kažu svi oni koji su joj dali odlične ocene, a mnogo ih je. Na raspolaganju je čak 300 likova (među njima je i klasični Obi-Wan Kenobi), preko 100 vozila i 23 planete koje su otvorene za istraživanje. Udaljena galaksija se dakle približava, a grafika je tvrde vrlo dobra, dok je priča sasvim odlična.

Bus Simulator 21 Next Stop je igra u kojoj svako može da postane vozač autobusa. Tu je preko 30 vozila, različite mape, a autobus svako može da vozi sam ili s prijateljima. Igra je izašla 2021. godine, tri godine nakon prethodnog dela Bus Simulator 18. Nema jurnjave, nema ni pucnjave, ali oni koji su je igrali kažu da nije dosadna, posebno onima koji sanjaju o prevozu putnika.

Ljubitelji Lego kockica i Zvezdanih ratova će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – Lego Star Wars: The Skywalker Saga inače košta oko 47 evra, a Bus Simulator 21 Next Stop oko 33 evra.

