Epic Games poklanja igru Escape Academy

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a danas je to Escape Academy. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 23. januara u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Escape Academy je igra za one koji vole escape room tip zabave. Radi se o naslovu koji su kreirali ljudi koji se u ovu oblast dobro razumeju, a i samo ime igre ukazuje na to – odmah je jasno da se radi o „akademiji“ za one koji bi da nauče kako da savladaju svaki escape room. Ljubitelji koji su igru isprobali kažu da verno prenosi iskustvo iz ovakvih soba za zabavu, samo što postoje i neke posledice kojih u stvarnom svetu nema – igra je ipak igra.

Ljubitelji escape room-ova će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Escape Academy inače košta oko 20 evra.

