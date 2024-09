Epic Games poklanja priču o duhu i mišu

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to The Spirit and the Mouse. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 3. oktobra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Spirit and the Mouse je priča o dobrom mišu. Zove se Lila i u opisu igre kažu da ima ogromno srce. Luta po francuskom selu Sainte-et-Claire i upoznaje svakojake likove. Želi da pomogne svakome koga sretne, a oko tih susreta se plete raskošna avantura. Radnja se odvija noću, a cela igra traje tek par sati. Može da posluži za opuštanje, jer kome ne prija francuska periferija.

Ljubitelji miševa i avantura će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – The Spirit and the Mouse inače košta oko 18 evra.

