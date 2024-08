Epic Games poklanja skroz novu igru

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to CYGNI: All Guns Blazing. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 15. avgusta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Igra CYGNI: All Guns Blazing je apsolutno sveža – izašla je 6. avgusta. Jedan nivo u proseku traje 15 minuta, a Unreal Engine 4 pred igrača izvodi horde vanzemaljaca koje izgledaju kao da su stvarno iz nekog drugog sveta. Njegov zadatak je da nanišani i puca, a kako bi svaki talas svemirskih brodova uništio pre nego što bude kasno. Oni koji su je već igrali kažu da izgleda fenomenalno i da brzo obuzima sva čula. Ima samo sedam nivo, ali je povratak na prethodne uvek moguć – ništa bolje od savršenog rezultata.

Ljubitelji borbi u svemiru će se sigurno obradovati, a vrlo dobre ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – CYGNI: All Guns Blazing inače košta oko 27 evra (na platformi Steam skoro 35 evra).

