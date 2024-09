Excel: poravnanje i pozicija grafičkih objekata

Kada hoćete da, dodavanjem grafičkih objekata-oblika u radni list, da napravite dijagram ili šemu možete ih poravnavati ručno a postoje i opcije koje to rade automatski, u skladu sa zadatim propozicijama. Takođe, moguće je odrediti u kojoj ravni se oni nalaze u odnosu na susedne objekte, oblici se mogu rotirati, grupisati… U tekstu koji sledi biće objašnjeno kako se koriste ove opcije.

Dodali smo tri objekta u radni list, dodelili im različite boje i nazvali ih „PRVI“, „DRUGI“ i „TREĆI“.

Ako želite da selektujete jedan objekat dovoljno je da kliknete na njega. Ako želite da ih selektujete više, pritisnite taster CTRL ili SHIFT a zatim, klikom na sve objekte koje želite da izaberete, uvrstite ih u izbor. Nekada objekata može da bude puno. U tom slučaju, klikom na dugme Selection Pane u Shape Format ribonu otvoriće se panel u kome su izlistani svi objekti.

U listi se vide objekti na osnovu njihovog naziva, npr. Rectangle 1, Rectangle 2, Rectangle 3… Na isti način kao malopre ako kliknete na naziv nekog objekta, a zatim pritisnete CTRL ili SHIFT, te nastavite sa biranjem izvršićete selekciju željenih objekata. Desno od naziva svakog of njih stoji ikonica koja podseća na oko. Ako kliknete na nju privremeno ćete sakriti ili ponovo prikazati objekat. Opcija Hide All sakriva sve, a Show All prikazuje sve objekte.

Ako želite da neki objekat postavite iznad drugog objekta u ravni, možete da ga prevuučete na poziciju iznad ili poziciju ispod u listi. Drugi način je da selektujete objekat, a zatim da iz Shape Format ribona izaberete opciju Bring Forward ili Send Backward. Opcija Bring to Front postaviće objekat na prvu poziciju, odnosno iznad svih drugih objekata u radnom listu. Send to Back postaviće objekat iza svih objekata, odnosno na poslenju poziciju u Selection meniju.

Poravnavanje objekata vrši se pomoću opcija koje se nalaze u Align meniju ribona Shape Format. Npr. ako selektujte tri objekta, a zatim pokrenete opciju Align/Align Top poravnaćete ih uz gornju ivicu. Opcija Align/Left poravnava objekte uz levu ivicu itd.

Opcije Distribute Horizontally i Distribute Vertically koriste se ukoliko želite da objekte ravnomerno rasporedite po horizontali ili vertikali. View Gridlines prikazaće mrežu koja se može iskoristiti radi lakšeg pozicioniranja objekata. Snap to Grid poravnava objekte u odnosu na mrežu, a Snap to Shape u odnosu na druge objekte. Pokretanjem ovih opcija postiže se automatsko poravnavanje objekata.

Meni Group sadrži opcije za grupisanje, regrupisanje i degrupisanje objekata. Grupisanje ume da bude korisno ako više objekata želite da posmatrate kao jedan…

Meni Rotate sadrži opcije koje se mogu iskoristiti za rotiranje objekata. Možemo ih rotirati ulevo ili udesno za 90 stepeni, a upotrebom opcija Flip Horizontal i Flip Vertikal može se postići efekat ogledala. Opcija More Rotation Options omogućava da primenite dodatna podešavanja, što se najčešće svodi na ručno podešavanje ugla rotacije…

Podelite s prijateljima

Tweet