Google Translate dobija podršku za 110 novih jezika

Google je 2006. godine lansirao Google Translate, najpoznatiji online prevodilac. Od tada, kompanija stalno uvećava broj podržanih jezika. Samo prošlog meseca dodata su 24 nova jezika, pa je ukupan broj podržanih jezika povećan na 133.

Ali to nije sve. Kompanija je najavila do sada najveći update ovog servisa, koji će sadržati čak 110 novih jezika. Sa prethodno podržanim jezicima, to će biti ukupno 243 jezika. Čisto radi poređenja, Microsoft Translator podržava 135 jezika, dok Apple Translate prepoznaje samo 20 jezika. Sa novim update-om, Google će otići daleko ispred konkurencije.

U postizanju tog cilja, Google-u je koristio svoj PaLM 2 LLM. Pomenutih 110 jezika govori oko 614 miliona ljudi, što je oko 8 procenata svetske populacije. Među njima se nalaze jezici koje govore više od 100 miliona ljudi, ali i jezici nekih manjina i malih zajednica. Četvrtina novih jezika pokriva područje Afrike i to je najveća „afrička ekspanzija“ ovog servisa do sada.

Izvor: SamMobile

