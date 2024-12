Indiana Jones: Nova arheološka avantura

Igre koje su bazirane na popularnim knjigama ili filmovima se obično ne shvataju ozbiljno, budući da se veruje da su napravljene samo s jednim ciljem – da se još zaradi. Kada je Indiana Jones and the Great Circle priča je sasvim drugačija.

Radi se o igri koja donosi uzbudljiv otvoreni svet, a sve u tom univerzumu je dobro smišljeno i još bolje izvedeno – od borbi do slagalica, stvari funkcionišu. Priča se odvija 1937. godine – Indiana Jones tek stiže do odeljka Last Crusade. Kada džinovska osoba provali u njegovu kancelariju i ukrade mumificiranu mačku avantura počinje. Profesor Jones putuje od jednog do drugog arheološkog nalazišta u potrazi za lopovom.

Igra je izašla 9. decembra i na platformi Steam već ima preko hiljadu veoma pozitivnih kritika. Neki igrači kažu da su se „osećali kao da igraju film“, što je možda najbolja kritika za igre iz ove franšize.

Izvor: Ars Technica

