Intel proizvodi moćan novi GPU… za vaš automobil

Intel otkriva Arc A760A GPU za “AAA gejming visokih zahteva” u automobilima

Iako to trenutno zvuči kao čudno pitanje, Intel želi da to postane prošlost. Tehnološki gigant je otkrio da radi na potpuno novom GPU-u, ali trik je u tome što on nije namenjen vašem računaru. Zapravo, ako Intel uspe u svojoj nameri, mogli biste da ga pronađete u luksuznim automobilima već 2025. godine.

Intel radi na Arc A760A GPU-u koji će koristiti automobili. Kada poslušate Intelovo obrazloženje, ugradnja GPU-a u automobil ne deluje toliko čudno kao što biste možda pomislili. Na kraju krajeva, proizvođači automobila pokušavaju da pronađu nove načine za poboljšanje kontrolne table pomoću AI alata, a za pokretanje tih AI modela biće vam potrebna odgovarajuća hardverska podrška.

Međutim, Intel je takođe izjavio da želi da GPU omogućava “personalizovana iskustva unutar vozila, slična onima koja se doživljavaju u PC industriji.” To zvuči kao da Intel želi da omogućite igranje igara poput Cyberpunk 2077 tokom višesatnih putovanja. Ako je to tačno, biće vam potreban GPU koji može da podrži ljude na zadnjem sedištu dok igraju igre, prikaz na kontrolnoj tabli, kao i sve AI modele koji rade istovremeno.

Dakle, koliko je snažan? Što se tiče specifikacija, sličan je Intel Arc A750 GPU-u koji možete pronaći u desktop računarima, sa 28 Xe jezgara i potrošnjom do 225W. Međutim, za razliku od svog PC pandana, Arc A760A će imati 16GB memorije umesto 8GB.

Intel izgleda prilično samouvereno u vezi sa tehnologijom za automobile, jer je navodno razvio “preko 500 funkcija i AI aplikacija za automobile.” Do tada, možemo samo da zamišljamo kako bi izgledala nadogradnja GPU-a u automobilu. Da li biste išli u prodavnicu tehnike ili u garažu za to? Ko zna.

Izvor: Xda-developers

