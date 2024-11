Kako popraviti zamrzavanje Windows 11 pri pokretanju

Da li uključujete svoj Windows 11 računar, a on se zamrzava?

Neki od saveta će vam pomoći

Razni problemi mogu prouzrokovati ovo ponašanje, ali srećom, obično možete rešiti ovaj problem jednostavnim ili naprednijim rešenjima.

Isključite Fast Startup (Brzi Start)

Brzi start je ugrađena Windows funkcija koja omogućava brže pokretanje sistema. Pošto menja način na koji se sistem isključuje, vredno je da ovu funkciju isključite kako biste možda rešili problem zamrzavanja.

Da to učinite, otvorite pretragu u Windows-u, upišite „Control Panel“ (Kontrolna tabla) i otvorite alatku. U kontrolnoj tabli idite na „System and Security“ (Sistem i bezbednost) > „Power Options“ (Opcije napajanja). Na levoj strani izaberite „Choose What the Power Buttons Do“ (Izaberite šta dugmad za napajanje rade). Na sledećem ekranu, kliknite na „Change Settings That Are Currently Unavailable“ (Promeni postavke koje trenutno nisu dostupne). Zatim isključite opciju „Turn On Fast Startup (Recommended)“ (Uključite brzi start (preporučeno)) i izaberite „Save Changes“ (Sačuvaj promene).

Isključite povezane uređaje

Ako ste povezali neki novi uređaj sa računarom, taj uređaj može biti uzrok problema. Neki uređaji ne rade dobro sa određenim verzijama Windows-a, što može dovesti do neobičnih problema.

Odvojite sve novopovezane uređaje sa računara. Trebalo bi da ostavite samo miš i tastaturu povezane. Ako se računar ne zamrzne nakon isključivanja uređaja, ti uređaji su verovatno uzrok problema. Obratite se proizvođaču uređaja za dalje korake ili se konsultujte sa uputstvom koje ste dobili.

Isključite aplikacije pri pokretanju

Jedan od razloga zašto se sistem zamrzava pri pokretanju može biti neispravna aplikacija koja se automatski pokreće. Isključite sve aplikacije pri pokretanju, a zatim uključujte jednu po jednu da biste pronašli problematičnu.

Otvorite Task Manager (Upravljač zadacima) tako što ćete desnim klikom na Windows traku izabrati „Task Manager“. Na levoj strani, kliknite „Startup Apps“ (Aplikacije pri pokretanju). Na desnoj strani, kliknite desnim klikom na svaku aplikaciju čiji Status kaže „Enabled“ (Omogućeno) i izaberite „Disable“ (Onemogući).

Zatvorite Task Manager i restartujte Windows 11. Ako problem nestane, omogućite jednu po jednu aplikaciju da biste pronašli problematičnu.

Ažurirajte drajvere za grafičku karticu

Vaš sistem učitava drajvere za grafičku karticu odmah po uključivanju računara. Ovi drajveri mogu biti oštećeni, što uzrokuje zamrzavanje sistema. Možete to popraviti ažuriranjem drajvera.

Metod 1: Korišćenje Device Manager-a

Otvorite Windows pretragu, upišite „Device Manager“ (Menadžer uređaja) i pokrenite alatku. U Device Manager-u proširite „Display Adapters“ (Adapteri prikaza), kliknite desnim klikom na vašu grafičku karticu i izaberite „Update Driver“ (Ažuriraj drajver).

Metod 2: Korišćenje NVIDIA veb-sajta

Ako koristite NVIDIA grafičku karticu, ručno preuzmite i instalirajte najnovije drajvere sa zvaničnog sajta.

Metod 3: Korišćenje AMD veb-sajta

Ako imate AMD grafičku karticu, preuzmite i instalirajte najnovije drajvere sa sajta AMD-a.

Vratite ili ažurirajte Windows

Ako je računar počeo da se zamrzava nakon ažuriranja Windows-a, uzrok može biti nedavni update. Vratite poslednji update ili, ako niste duže vreme ažurirali računar, instalirajte najnovije ažuriranje.

Koristite System Restore (Vraćanje sistema)

Ako ste napravili promenu u Windows sistemu i nakon toga je počeo da se zamrzava, vratite promenu pomoću System Restore.

Otvorite pretragu, upišite „Recovery“ (Oporavak) i izaberite opciju sa tim nazivom. Na sledećem ekranu, izaberite „Open System Restore“ (Otvorite vraćanje sistema).

Izvor: Howtogeek

Podelite s prijateljima

Tweet